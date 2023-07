Książę Harry i Meghan Markle zadadzą kolejny cios królowi Karolowi III? „Rozmawiali ze swoim PR-owym sztabem”

Mimo wyprowadzki z Wielkiej Brytanii i rozstania z królewskim dworem, brytyjska i amerykańska prasa z niegasnącym zapałem śledzi życie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Co więcej, para sama podsyca zainteresowanie mediów.

Książę Harry i Meghan Markle zmienią nazwisko?

Z niedawnych informacji wynika, że Harry planuje podróż do Afryki śladami księżnej Diany, i zamierza tam nakręcić o niej film dokumentalny.

Brytyjskie media donoszą jednak, że książę może pójść jeszcze dalej w upamiętnieniu swojej ukochanej matki. Według Toma Bowera, autora książki „Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów”, para ma planować zmianę nazwiska z Mountbatten-Windsor na Spencer, czyli panieńskie nazwisko Diany.

„Rozmawiali ze swoim PR-owym sztabem”

– To, co jest naprawdę interesujące w rebrandingu Sussexów, to to, że Meghan zdecydowała, że jej prawdziwym celem w życiu jest bycie Dianą – mówił Brower w wywiadzie dla GB News. To właśnie Meghan, według niego, miała zasugerować porzucenie obecnego nazwiska.

Zdaniem królewskiego biografa i byłego dziennikarza para przedyskutowała tę kwestię już nie tylko między sobą, ale i z doradcami. – Moim zdaniem omówili to nie tylko między sobą, ale również z innymi. Może z niektórymi członkami rodziny, z którymi utrzymują jeszcze kontakt, np. z córkami księcia Andrzeja. Ale na pewno rozmawiali ze swoim PR-owym sztabem – powiedział Brower.

Według niego zmiana nazwiska byłaby potężnym ciosem dla rodziny królewskiej i króla Karola III.

Kryzys w związku Meghan i Harry'ego?

Co ciekawe, w ostatnich tygodniach media rozpalają też plotki o kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. Królewska biografka Colin Campbell uważa, że od kilku tygodni para nie potrafi dojść do porozumienia. Choć Sussexowie chronią swoją prywatność, to brytyjskie media twierdzą, że Harry ostatnio unika towarzystwa żony i coraz częściej decyduje się na samotne noclegi w hotelu.

Ostatnio książę znów pojawił się bez Meghan na obchodach z okazji Dnia Niepodległości. W Montecito towarzyszyła mu za to córka Lilibeth.



Plotki o rozwodzie

Pojawiły się nawet spekulacje o możliwym rozwodzie. Źródło z otoczenia pary przekazało, że syn księżnej Diany zamierza walczyć o dzieci i chce je samotnie wychowywać.

– Ma przed sobą prawdziwą walkę, jeśli chce zatrzymać Archiego i Lilibet. (...) Wie, że jego rodzina przyjmie go z powrotem z otwartymi ramionami, zwłaszcza jeśli zabierze ze sobą Archiego i Lili. Będzie miał wsparcie od Beatrycze, po Eugenie i, ma nadzieję, także Kate – powiedział informator.

