Bijatyka w rosyjskiej jednostce. Nie żyje żołnierz

Jak donoszą ukraińskie media, powołując się na opublikowany na rosyjskim telegramie wpis, w jednostce wojskowej pod Moskwą doszło do bijatyki z udziałem co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy. Zamieszczono także nagranie pokazujące kulminacyjny moment. Według ukraińskich mediów takie sceny wśród rosyjskich jednostek nie są czymś nowym.

Bójka w rosyjskiej jednostce

Do zdarzenia miało dojść 9 lipca w rosyjskiej jednostce wojskowej we wsi Kalininiec w obwodzie Moskiewskim. Znajduje się tam obóz szkoleniowy dla Rosjan – zarówno tych przybyłych z mobilizacji, jak i żołnierzy kontraktowych. W pewnym momencie wybuchła masowa bójka, którą świadkowie uwiecznili.

„Po tym, jak wszyscy stali na wieczornej odprawie, kompania rozpoznawcza zaatakowała dzienne bataliony artylerii. Prawie zakończyło się to masową walką z nożami i kijami. Jedna z ofiar zmarła wczoraj w szpitalu. Ślady bijatyki usunięto, do prokuratury wojskowej wysłano oświadczenie, ale istnieją duże podejrzenia, że chcą to zatuszować”– napisał jeden ze świadków.

Geraszczenko przekazał informacje

O sytuacji poinformował także doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko.

„Według doniesień rosyjskich mediów do jednostki przybyli nowi żołnierze kontraktowi, którzy mają zostać wkrótce wysłani na front w Ukrainie. Jeden z żołnierzy wywołał niezadowolenie „starszych” wychodząc na zakupy. Najpierw został pobity przez członków oddziału rozpoznawczego i żandarmerię wojskową. Następnie zaatakowali także żołnierzy z bataliony artylerii” – napisał na Twitterze Gereszczenko.

Zmarły miał być żołnierzem kontraktowym z Syberii. Rosyjskie wojsko nie potwierdziło śmierci mężczyzny.

Bójki w rosyjskich jednostkach są częste

Ukraińskie media zwróciły uwagę na to, że wśród rosyjskich jednostek bójki zdarzają się dość często. Dwa tygodnie temu internet obiegło nagranie Rosjanina rzucającego wyzwanie swojemu koledze, po czym doszło do szarpaniny. Przypomniano także styczniowe pobicieze skutkiem śmiertelnym przez Rosjan żołnierza, który trafił na front z obowiązkowej mobilizacji.

