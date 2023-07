Rosja reaguje na „nieprzyjazne działania” Polski. Zamknięto konsulat w Smoleńsku

Rosja odpowiada na „nieprzyjazne działania” ze strony polskiego rządu. Zapadła decyzja o zamknięciu agencji konsularnej RP w Smoleńsku. „Zaakceptowano propozycję rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby zamknąć przedstawicielstwo konsularne Polski w mieście Smoleńsk z okręgiem konsularnym obejmującym terytorium obwodu smoleńskiego” – głosi dokument, którego treść cytuje prokremlowska agencja TASS.

Rosja zamyka polski konsulat. To odpowiedź na działania na naszym terytorium

Służba prasowa przekazała agencji Interfax, że „w wyniku nieprzyjaznych działań rządu RP, które mają charakter antyrosyjski, podjęto działania w odpowiedzi na bezprawne zajęcie rosyjskiej własności dyplomatycznej na terytorium Polski”. „Działalność dyplomatyczna Rosji w Polsce została znacznie ograniczona” — stwierdzono.

W komunikacie nie wyjaśniono o jakie działania Polski chodzi. Przypomnijmy, że z końcem kwietnia władze Warszawy przejęły w asyście policji budynek przy ul. Kieleckiej 45 na Mokotowie, w którym funkcjonowała szkoła średnia należąca do ambasady Rosji w Polsce. Później w maju polska prokuratura zajęła majątek rosyjskiej ambasady.

Natomiast we wtorek zapadła decyzja o ustanowieniu zarządu przymusowego na akcjach Grupy Azoty, należących do rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora. Jak mówił na konferencji minister rozwoju Waldemar Buda, Polska będzie dążyć do całkowitego zajęcia jego majątku.

Smoleńsk. Rosja zamyka agencję konsularną

Agencja konsularna w Smoleńsku została utworzona w 2011. Interfax pisze, że celem jej działania był "rozwój rosyjsko-polskich relacji i poszerzenie kontaktów między obywatelami obu krajów". Placówka opiekuje się dwoma miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w okręgu konsularnym: Kompleksem Cmentarnym w Katyniu i miejscem katastrofy samolotu TU-154 z 10 kwietnia 2010.

Wkrótce więcej informacji.