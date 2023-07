Ten szczegół zdradził Kim Dzong Una? „Wysoce prawdopodobne, że został potajemnie przemycony”

Przywódca Korei Północnej w mijającym tygodniu przyglądał się procesowi przeprowadzania testu międzykontynentalnego pocisku balistycznego typu Hwasong-18. Państwowa agencja prasowa KCNA opublikowała kilka zdjęć z tego wydarzenia. Sam przebieg testu był szeroko komentowany nie tylko w Korei Północnej. Uwagę jeszcze szerszej publiczności przykuł dodatkowo szczegół widoczny na fotografiach.

Test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Uwagę przykuł… telefon

Na udostępnionym zdjęciu widać ubranego w długą, białą marynarkę i czarne spodnie Kim Dzong Una, który zasiadł na krześle przy jasno brązowym biurku. Na blacie znajdował się przedmiot przypominający składany telefon komórkowy. Urządzenie, które wywołało lawinę spekulacji, miało srebrny kolor i znajdowało się w czarnym pokrowcu.

Kim Dzong Un słynie ze swojego zamiłowania do nowoczesnej technologii. W przeszłości zdarzało się, że bywał fotografowany m.in. z produktami firmy Apple. Ale w tym przypadku nie chodzi ani o kolor, ani o funkcje telefonu. W grę wchodzą nałożone na Koreę Północną sankcje, które mogły zostać złamane.

Kim Dzong Un ma „zakazany” telefon? Są poszlaki

„Jeśli przedmiot widoczny na zdjęciu to składany telefon, to jest wysoce prawdopodobne, że został potajemnie przemycony do Korei Północnej przez Chiny” – poinformowali dziennikarze południowokoreańskiej gazety „Joongang Ilbo”.

Z kolei „The Economic Times” przypomniało, że na mocy sankcji nałożonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Korea Północna nie może importować ani eksportować urządzeń elektronicznych. Służby prasowe Kim Dzong Una milczą w sprawie. Dotychczas nie został wydany żaden komunikat, który przecinałby pojawiające się spekulacje.

