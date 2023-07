Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE. O tej sprawie nie było głośno

Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE – poinformowała PAP. Sprawa ma swój początek w 2019 roku, kiedy to unijna instytucja skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia.

W piątek 14 lipca Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z zakazem reklamy aptek i ich działalności – podała Polska Agencja Prasowa. Zdaniem unijnej instytucji polskie prawo narusza dyrektywę o handlu elektronicznym. Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE Zgodnie z polskim prawem apteki nie mogą – na potrzeby komunikacji handlowej – korzystać z internetu ani innych elektronicznych i nieelektronicznych środków. Z kolei na podstawie dyrektywy o handlu elektronicznym członkowie zawodów regulowanych, do których zaliczani są farmaceuci, powinni mieć możliwość korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego w celu promowania swojej działalności. Zatem zgodnie z dyrektywą korzystanie z informacji handlowych powinno być dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasad wykonywania zawodu, przy zachowaniu niezależności, godności i prestiżu zawodu. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Komisja Europejska uznała, że chociaż można pozostawić pewne niezbędne ograniczenia, aby zapobiec praktykom marketingowym, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, całkowity zakaz reklamy hamuje konkurencyjność rynku i stanowi przeszkodę w rozwoju i promowaniu nowoczesnych usług przynoszących bezpośrednie korzyści pacjentom. Już w styczniu 2019 roku KE skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a ponad rok później – w lipcu 2020 roku – uzasadnioną opinię. Ponieważ Komisja Europejska nie dostrzegła ze strony Polski skutecznej reakcji w sprawie, postanowiła przekazać ją do TSUE. Czytaj też:

PE zaniepokojony sytuacją w Polsce. Przyjęto rezolucję ws. wyborówCzytaj też:

Nieoficjalnie: Polska będzie miała dodatkowego europosła