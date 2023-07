Rozszczelnienie zbiornika z promieniotwórczą substancją w Rosji. Wystosowano pilny apel

W zakładzie wzbogacania uranu „Rosatomu” w Nowouralsku doszło do rozszczelnienia butli o pojemności jednego metra sześciennego ze zubożonym sześciofluorkiem uranu, a w konsekwencji do eksplozji – podaje portal e1.ru. Personel pracujący w fabryce został ewakuowany. Dodatkowo nie wpuszczono osób, które miały rozpocząć kolejną zmianę. Zginął 64-latek zajmujący się konserwacją sprzętu, który najprawdopodobniej naruszył przepisy bezpieczeństwa.

Podkreślono, że sytuacja radiacyjna zarówno w samym zakładzie, jak i poza nim, jest w normie. Nie ma również zagrożenia dla mieszkańców Nowouralska, co zaznaczyła głowa miasta w pilnym apelu. Wiaczesław Tyumencew zapewniał, że „nie ma powodów do paniki” i dodał, że trwa dokładne ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Kontrolę po wypadku wszczął Komitet Śledczy Obwodu Swierdłowskiego. Swoją komisję powołał też Rosatom.

Wypadek w zakładzie wzbogacania uranu w Rosji. Jest jedna ofiara

Mieszkańcy Nowouralska mówili jednak, że zostali poproszeni o zamknięcie okien i jeśli to możliwe pozostanie w domach. Dodatkowo do miejscowego szpitala zostali wezwani wszyscy lekarze, zarówno ci, którzy mieli wolne, jak i te osoby, które były na urlopach. Do placówki medycznej na rutynowe badania zostanie przewiezionych ponad 100 pracowników fabryki. Te osoby nie są ranne. Pojawiły się również informacje, że kilka osób miało zostać poparzonych, ale szpital tego nie potwierdził.

Dyrektor Instytutu Ekologii Przemysłowej Ilja Jarmoszenko przekonywał, że wypadek nie stanowi znaczącego zagrożenia dla środowiska, biorąc pod uwagę rozmiar pojemnika. Sześciofluorek uranu ma postać gazową i jest 1,7 razy mniej radioaktywny, niż naturalny uran. Jeśli pojemnik, w którym jest przechowywany, zostanie pozbawiony ciśnienia, substancja się ulatnia.

Czytaj też:

Wybuch w największej rosyjskiej fabryce prochu. Cztery osoby nie żyjąCzytaj też:

Tajemniczy pożar w Kursku. Poprzedziła go eksplozja