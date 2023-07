Skandaliczne słowa Viktora Orbana o Ukraińcach: Są agresywni i wymagający

Viktor Orban w węgierskim radiu Kossuth opowiadał o szczycie NATO, który odbył się w Wilnie. W opinii premiera „aktualnie wszystko wskazuje na to, że wojna w Ukrainie szybko się nie skończy a spory udział w tym mają zachodni politycy, którzy nie chcą doprowadzić do jej zakończenia”. Szef rządu Węgier po raz kolejny stwierdził, że dostarczanie Ukrainie broni nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ nie tylko nie prowadzi do pokoju, ale wręcz od niego oddala.

Orban o trzeciej wojnie światowej

W dalszej części rozmowy premier tłumaczył, że Ukraina już dawno została pozbawiona suwerenności i to wcale nie przez Rosję. – Dalsze losy wojny zależą wyłącznie od Stanów Zjednoczonych. Gdyby Amerykanie tego chcieli, to jutro zapanowałby pokój – próbował przekonywać.

Zdaniem Viktora Orbana „Ukraina w żadnym wypadku nie może zostać członkiem NATO, ponieważ doprowadziłoby to do wybuchu trzeciej wojny światowej”. Dlatego też polityk powiedział, że trzeba jak najszybciej pozbawić Ukrainę złudzeń odnośnie akcesji. Polityk zapewnił, że rozumie to, że Ukraińcy walczą o wolność swojego narodu, jednak nie podoba mu się styl, w jakim to robią. – Jeśli masz kłopoty i prosisz o pomoc, zachowuj się właściwie. Tymczasem oni są agresywni i wymagający – ocenił komentując zabiegi Wołodymyra Zełenskiego o kolejną pomoc dla jego kraju.

Szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg: Ukraina stanie się członkiem sojuszu

Sekretarz generalny NATO powiedział podczas szczytu NATO w Wilnie, że został przyjęty pakiet, który „zbliża Ukrainę do NATO”. – Wieloletni program wsparcia praktycznego, ustanawiający nową Radę NATO-Ukraina, a także potwierdzenie, że Ukraina stanie się członkiem NATO – przekazał Jens Stoltenberg i zapowiedział, że posiedzenie inauguracyjne rady rozpocznie się za kilka minut.

– Jest to forum, gdzie Ukraina oraz sojusznicy z NATO spotykają się jak równi. Prowadzone są konsultacje kryzysowe i wspólnie podejmowane są decyzje. Ukraina jest teraz bliżej NATO, niż była kiedykolwiek wcześniej. Sojusznicy potwierdzili, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu i uzgodnili, że zostaje usunięty wymóg dotyczący planu działań na rzecz członkostwa – podkreślił Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że ta decyzja zmieni drogę Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Proces ten nie będzie już procesem dwuetapowym, lecz jednoetapowym – przekazał. Jednocześnie nie zostały ujawnione ramy czasowe akcesji Ukrainy do NATO.

