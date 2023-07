Niemcy niezadowoleni z pracy Olafa Scholza. Najgorszy wynik od 16 miesięcy

Z sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Forsa na zlecenie RTL/ntv wynika, że jedynie 34 proc. badanych Niemców jest zadowolonych w mniejszym lub większym stopniu z pracy Olafa Scholza. Przeciwnego zdania jest 64 proc. ankietowanych. To najgorszy wynik od marca 2022 r., od kiedy prowadzone są sondaże. Wówczas pozytywnie o pracy kanclerza Niemiec wypowiadało się sześciu na 10 respondentów, a negatywnie co trzeci.

Kanclerz Niemiec nie ma powodów do zadowolenia. Jasny sygnał od wyborców

Pracę Scholza doceniają głównie wyborcy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, z której wywodzi się polityk – 71 proc. W pozytywach o pracy szefa niemieckiego rządu myśli jedynie połowa zwolenników Zielonych i co czwarta osoba głosująca na Wolną Partię Demokratyczną (FDP) oraz Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną Niemiec wraz z bawarską Unią Chrześcijańsko-Społeczną. Dobrego zdania o Scholzu nie mają wyborcy Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Kanclerz Niemiec nie ma powodu do optymizmu, bo tylko 19 proc. uczestników sondażu spodziewa się poprawy w drugiej połowie 2023 r. Zdaniem 78 proc. ankietowanych praca rządu federalnego będzie utrudniona przez kłótnie w koalicji sygnalizacji świetlnej tworzonej przez socjaldemokratyczną SPD, Zielonych oraz liberalną FDP. Na mniej sporów liczy tylko 37 proc. wyborców Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.

Co z koalicją sygnalizacji świetlnej? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Z 38 proc. do 25 proc. zmniejszył się za to odsetek osób, które spodziewają się, że koalicja rządząca nie przetrwa do końca kadencji. Jeszcze w czerwcu przetrwania koalicji sygnalizacji świetlnej spodziewało się 52 proc. respondentów. Najbardziej podzieleni w kwestii przyszłości koalicji są osoby głosujące na Alternatywę dla Niemiec.

