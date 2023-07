Premier Izraela w szpitalu. Benjamin Netanjahu źle się poczuł

Izraelskie media podają, że Benjamin Netanjahu w drodze do szpitala był przytomny. W odpowiedzi na te doniesienia biuro prasowe premiera zapewniło, że jego stan jest dobry.

Jak wyjaśniono, 73-letni Netanjahu miał przejść badania lekarskie w szpitalu Sheba w Tel Haszomer, niedaleko Tel Awiwu.

Benjamin Netanjahu trafił do szpitala. Biuro prasowe zabrało głos

To nie pierwszy raz, kiedy szef izraelskiego rządu trafił do szpitala. Ostatnio w październiku 2022 roku skierowano go na badania ze względu na ból w klatce piersiowej. Został szybko zwolniony po tym, jak wyniki nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Lokalne media przypominają, że w styczniu tego roku miał przejść także „rutynową kolonoskopię”.

Izraelskie media podały, że Netanjahu został zabrany do szpitala ze swojego domu w Cezarei, gdzie spędzał weekend.

Reuters zwraca uwagę, że poza przetaczającą się przez Izrael falą upałów powodów gorszego samopoczucie przywódcy można upatrywać wokół sprzeciwu społecznego wywołanego planem reformy sądownictwa. W odpowiedzi na działania Netanjahu pojawiło się wiele głosów sprzeciwu ze strony osób zaniepokojonych przyszłą niezależnością sądów.

Premier Izraela trafił do szpitala. Informacje o stanie zdrowia Netanjahu

W czerwcu na ulice dziesiątek miast wyszli ludzie, a największa manifestacja odbyła się w Tel Awiwie. Wedle szacunków pojawiło się tam ok. 100 tys. protestujących.

Agencja zwraca też uwagę na wzrost napięcia w stosunkach izraelskiego rządu z administracją USA. Jak niedawno pisaliśmy, konflikt izraelsko-palestyński tylko w tym roku pochłonął życie ponad 200 osób. Prewencyjne w założeniu działania armii Izraela spotykają się z odwetem palestyńskich bojówek, na co z kolei odpowiadają nacjonalistycznie nastawienie żydowscy osadnicy. Łańcuch przemocy zdaje się nie mieć końca, a coraz bardziej przebijają się głosy, że rozwiązania trzeba szukać w jeszcze brutalniejszych działaniach.

Netanjahu w lipcu 2019 roku został najdłużej sprawującym urząd premierem Izraela.

