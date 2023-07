Król Karol miał być „poirytowany”. Usłyszał od syna, że ma wynieść wszystkie swoje rzeczy i zapłacić

Llwynywermod to posiadłość należąca do Księstwa Kornwalii, znajdująca się na obrzeżach Parku Narodowego Brecon Beacons w Carmarthenshire w Walii. To miejsce jest znane jako letnia rezydencja Księcia Walii i Księżnej Kornwalii. Llwynywermod jest otoczony pięknym krajobrazem, który obejmuje pagórkowate pola, lasy i malownicze strumienie.

Posiadłość została zakupiona przez Księcia Walii w 2007 roku i została gruntownie odrestaurowana, aby stać się prywatnym miejscem odpoczynku dla rodziny królewskiej. Budynek główny Llwynywermod jest urokliwym starym dworkiem z licznymi sypialniami, salonami i eleganckimi wnętrzami. Książę Walii i Księżna Kornwalii korzystali z tego miejsca jako letniej rezydencji.

Jak donosi „Daily Mail” król Karol miał być poirytowany tym, co usłyszał od swojego syna, księcia Williama. Książę Walii miał przyznać, że planuje wynająć rezydencję, którą Karol kupił za 1,2 miliona funtów w 2007 roku. Gazeta przypomina, że Llwynywermod została zakupiona przez Księstwo Kornwalii, które William przejął po śmierci królowej w zeszłym roku.

Od września posiadłość będzie funkcjonować jako dom wakacyjny do wynajęcia – informuje źródło „Daily Mail”. Dlatego król Karol został poproszony o wyniesienie do tego czasu swoich rzeczy. Jak twierdzi dziennik, miał być tą decyzję rozczarowany.

„Dialy Mail” zwraca też zaangażowanie króla w wyposażenie Llwynywermod. Karol III miał wybrać róże, jaśmin i wiciokrzew do ogrodów, a także sześć klonów, które stały wzdłuż nawy podczas ślubu Kate i Williama w Opactwie Westminsterskim w 2011 roku i od tego czasu zostały przesadzone na terenie posiadłości.

Mówi się, że już trzy pobliskie nieruchomości należące do Księstwa zostały wynajęte. Domek North Range z trzema sypialniami kosztuje 2400 funtów tygodniowo – ustaliła gazeta.

