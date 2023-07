Dziennikarz zginął w biały dzień w Acapulco. Strzały oddano na parkingu

Matus był szefem lokalnego serwisu informacyjnego Lo Real de Guerrero, Matus został zastrzelony w swoim samochodzie na parkingu sklepu – podała meksykańska gazeta „El Universal”. Napastnik zaatakował po godzinie 15:00 czasu lokalnego w dzielnicy Emiliano Zapata na północy Acapulco, podała meksykańska gazeta „Reforma”. Członkowie meksykańskiej armii i Gwardii Narodowej zastali go na miejscu z czynnościami życiowymi, ale rany postrzałowe ciała i głowy były zbyt poważne. Mężczyzna zmarł.

„Reforma” dodała, że Matus przeżył dwie próby zamachu w 2017 i 2019 roku, powołując się na lokalne media. Biuro prokuratora generalnego stanu Guerrero nie odpowiedziało natychmiast na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Śmierć dziennikarzy w Meksyku

W Meksyku badanie korupcji, przestępczości i karteli narkotykowych często wiąże się z wysokim ryzykiem. Według organizacji Reporterzy bez Granic w ubiegłym roku kraj był najbardziej zagrażającym życiu dziennikarzy na świecie. Wielu z tych, którzy stali się celem ataków, opisywało w korupcję lub działalność potężnych karteli, a działacze twierdzą, że zabójstwa rzadko są w pełni wyjaśniane przez organy ścigania.

Według Reporterów bez Granic od 2000 r. zamordowano tam prawie 150 dziennikarzy.

Zabójstwo na parkingu w Acapulco nastąpiło tydzień po tym, jak znaleziono ciało Luisa Martina Sancheza, dziennikarza meksykańskiej gazety „La Jornada”. Wcześniej zaginął on w stanie Nayarit. Do jego klatki piersiowej dołączone były dwie wiadomości, ale władze nie ujawniły ich treści. Uważa się, że pan Sánchez został zabity od 24 do 48 godzin przed znalezieniem jego ciała.

