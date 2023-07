Premier Izraela wypisany ze szpitala. Wyjaśnił, co się stało

73-letni Netanjahu został przewieziony w sobotę do szpitala Sheba w Tel Hashomer, w pobliżu jego prywatnej rezydencji w nadmorskiej Cezarei. Noc spędził pod obserwacją lekarzy. W sobotnim oświadczeniu wideo uśmiechnięty premier powiedział, że spędził wakacje nad Jeziorem Galilejskim, nie chroniąc się odpowiednio przed falą upałów.

W niedzielę szpital potwierdził swoją pierwotną diagnozę odwodnienia i powiedział, że dodatkowe badania metodą Holtera wykazały, że Netanjahu jest „w pełni zdrowy kardiologicznie”. Izraelska Służba Meteorologiczna podała, że temperatury w Izraelu od kilku dni sięgają 35 stopni Celsjusza. Oczekuje się, że utrzymają się na tym poziomie przez następny tydzień.

Lider opozycji Ja’ir Lapid życzył Netanjahu „całkowitego powrotu do zdrowia”, a posiedzenie rządu zostało przełożone z soboty na poniedziałek.

Netanjahu w szpitalu. Spędzał weekend w rezydencji

To nie pierwszy raz, kiedy szef izraelskiego rządu trafił do szpitala. Ostatnio w październiku 2022 roku skierowano go na badania ze względu na ból w klatce piersiowej. Został szybko zwolniony po tym, jak wyniki nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Lokalne media przypominają, że w styczniu tego roku miał przejść także „rutynową kolonoskopię”.

Od kilku miesięcy w Izraelu trwają gwałtowne protesty związane z reformą sądownictwa. Sobotnie wiece były 28. z rzędu tygodniem demonstracji przeciwko planowi Netanjahu. Odbyły się kilka dni po tym, jak jego rząd wstępnie zatwierdził kluczową ustawę, która jest częścią tego planu. Protestujący zapowiadają kolejne dni zakłóceń, m.in. w Tel Awiwie i Jerozolimie.

Projekt ustawy, który został zatwierdzony w pierwszym czytaniu, ograniczyłby klauzulę "racjonalności", dzięki której sądownictwo może unieważnić decyzje rządu. Przewiduje on również większy wpływ rządu na mianowanie sędziów.

Czytaj też:

Premier Izraela w szpitalu. Benjamin Netanjahu źle się poczułCzytaj też:

Takich starć nie było w Izraelu od 20 lat. „Nadszedł czas, by wysłać tam czołgi i lotnictwo”