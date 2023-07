Nie żyje Jane Birkin. Miała 76 lat

Angielsko-francuska gwiazda została znaleziona w domu w Paryżu przez swojego opiekuna. Miała 76 lat.

Jane Birkin przyszła na świat w Londynie, 14 grudnia 1946 roku. Była córką aktorki Judy Campbell oraz komandora podporucznika Marynarki Wojennej Davida Birkina. W wieku 17 lat poślubiła kompozytora Johna Barry'ego, z którym miała córkę Kate, ale małżeństwo trwało tylko trzy lata. Przełomem w jej karierze była rola w kontrowersyjnym filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego.

Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Historia miłości

Rozpoczynając karierę jako aktorka, Birkin zyskała międzynarodową sławę dzięki relacjom na ekranie i poza nim z Serge'em Gainsbourgiem. Para poznała się na planie satyrycznej komedii romantycznej „Slogan” („L’amour et l’amour”) z 1969 roku, a w tym samym roku wydała debiutancki album. To na tej płycie znalazł się skandalizujący utwór „Je t'aime... moi non plus”, pierwotnie napisany i nagrany z udziałem francuskiej aktorki Brigitte Bardot, ale ukryty przed światem z powodu sprzeciwu męża Bardot.

13-letni związek Birkin z Gainsbourgiem był w centrum uwagi Francji, zarówno ze względu na ich artystyczny i hedonistyczny styl życia, jak i twórczość. Ze związku narodziła się córka Charlotte, która stała się odnoszącą ogromne sukcesy aktorką i piosenkarką.

Także po rozstaniu Gansbourg pisał piosenki dla Birkin, w tym „Les dessous chics”. Życie aktorki było naznaczone także osobistą tragedią, gdy jej najstarsza córka Kate Barry, fotografka, popełniła samobójstwo w 2013 roku.

W 2017 Birkin wystąpiła w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wykonała piosenki z repertuaru Serge’a Gainsbourga przy akompaniamencie Polskiej Orkiestry Radiowej.