Zdewastowano polski klasztor w Jerozolimie. Jest reakcja MSZ

W sobotę wieczorem policja aresztowała dwóch mieszkańców Jerozolimy, którzy mieli zdewastować klasztor położony w dzielnicy Me’a Sze’arim – donosi „Jerusalem Post”. Dziennik precyzuje, że łącznie aresztowano czterech podejrzanych, a dwóch z nich trafiło przed sąd. 18 i 24-latka przesłuchano, a policja prowadzi obecnie dochodzenie. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Kolejny materiał ukazuje skalę zniszczeń.

Atak wandalizmu w Jerozolimie. Zdewastowano Nowy Dom Polski

Izraelska policja zapewniła, że „bardzo poważnie traktuje szkody wyrządzone instytucjom i miejscom religijnym”. „Policja będzie nadal działać przeciwko aktom przemocy i wandalizmu w miejscach świętych należących do wszystkich religii. Będziemy również nadal działać na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz zdecydowanie i bezkompromisowo walczyć z przestępcami, gdziekolwiek się znajdują” – przekazano w oświadczeniu.

Do sprawy odniosło się także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „MSZ docenia szybką reakcję Państwa Izrael na naszą interwencję w obronie Domu Polskiego w Jerozolimie i zatrzymanie podejrzanych o atak. Liczymy na to, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, że podobne ataki nie będą się powtarzać, a działania policji i innych izraelskich służb zapewnią bezpieczeństwo ss. Elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie” – napisał na Twitterze Paweł Jabłoński.

Polski klasztor zdewastowany. Jest reakcja MSZ

Wiceszef dyplomacji napisał, że”Polska dba o chrześcijan – także w Ziemi Świętej„. „Na moje polecenie ambasada polska w Izraelu zwróciła się do władz Izraela o zatrzymanie i ukaranie sprawców ataków na Dom Polski w Jerozolimie, a także o zapewnienie bezpieczeństwa naszym siostrom elżbietankom i wszystkim chrześcijanom w Jerozolimie” – wskazał.

twitter

Dodał, że MSZ docenia szybką reakcję władz Izraela i zatrzymanie podejrzanych. „Liczymy na to, że sprawcy ataków zostaną ukarani – a chrześcijanie w Jerozolimie będą należycie chronieni” – podsumował wiceszef MSZ.

twitterCzytaj też:

Premier Izraela wypisany ze szpitala. Wyjaśnił, co się stałoCzytaj też:

Wiceszef MSZ wskazuje „podstawowy błąd” polityki europejskiej. „UE musi robić to samo, co my”