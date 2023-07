Rekordowe temperatury w Europie. Ostrzeżenia w związku z falą upałów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całej Polski z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem. Temperatura wyniesie od 23 stopni Celsjusza nad morzem do 32 kresek na Podkarpaciu. IMGW podkreśliło także, że miniony weekend był najgorętszym w tym roku. Średnia dobowa temperatura przekraczała miejscami 26 st. C., maksymalna 35 st. C., a nocą termometry pokazywały nie mniej niż 20 kresek, co oznaczało noce tropikalne.

Z upałami muszą się także zmagać mieszkańcy pozostałych części Europy. W hiszpańskiej Andaluzji i na Wyspach Kanaryjskich w pierwszej połowie tygodnia słupki rtęci mają pokazywać powyżej 40 stopni Celsjusza. – W lipcu w przyszłym tygodniu zobaczymy kolejną falę upałów docierającą do południowej Europy z jeszcze wyższą temperaturą. To ma wpływ na falę upałów, na zmiany klimatu – komentował badacz Clement Albergel, cytowany przez agencję AFP.

Upał daje się we znaki nie tylko Polakom. Czerwony alarm dla 15 miast we Włoszech

Możliwe rekordowe wysokie temperatury we Włoszech skłoniły tamtejsze Ministerstwo Zdrowia do ogłoszenia czerwonego alarmu dla 15 miast, w tym Rzymu, Bolonii, czy Florencji. Podkreślono, że istnieje wysoki poziom zagrożenia dla osób starszych czy niemowląt. Na upał we Włoszech narzekał przebywający z wizytą w Rzymie ksiądz z Demokratycznej Republiki Konga.

Duchowny podkreślił, że trudno jest mu się przyzwyczaić do takich wysokich temperatur i w stolicy Włoch jest jeszcze bardziej gorąco, niż w Afryce. – Upał utrzymuje się do późnych godzin nocnych i czasami trudno jest nam nawet zasnąć – dodał. We wtorek w Rzymie przewidywalna temperatura ma wynieść 43 stopnie, a w Bolonii nawet 48 kresek. „Potencjalnie najgorętsza temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Europie” – skomentowała Europejska Agencja Kosmiczna.

