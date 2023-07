Skutki ataku na Most Krymski widać z satelity. Rosjanie w opałach

Informacja o zniszczeniu 17 lipca jednego z fragmentów Mostu Krymskiego wywołała duże poruszenie. Wkrótce po tym zdarzeniu zaczęły pojawiać się różne hipotezy. Nieuznawany „przywódca” Krymu Sergiej Aksjonow informował początkowo, że doszło do „nadzwyczajnego zdarzenia”.

Ukraińcy zaatakowali dronami Most Krymski?

Źródła portalu Ukraińska Prawda twierdzą, że za atakiem na most stoją Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Marynarka Wojenna. Do jego przeprowadzenia miały zostać użyte drony nawodne. Rzecznik SBU stwierdził, że most „nie wytrzymał obciążenia wojną”. Oficjalnie jednak Kijów nie bierze na siebie odpowiedzialności za te wydarzenia. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Federacji Rosyjskiej sformułował z kolei hipotezę o dwóch dronach.

Faktem jest, że uszkodzona została północna część mostu, znajdująca się w pobliżu półwyspu. Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej zapewnia, że filary Mostu Krymskiego nie zostały zniszczone, a uszkodzeniu uległa jedynie nawierzchnia jezdni na przęsłach mostu. Inaczej twierdzą źródła ukraińskie, które mówią o zniszczeniu przęsła. Zdjęcia satelitarne pokazujące zniszczenia na moście pokazała firma Maxar Technologies.

twitter

Specjaliści z Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że częściowe zniszczenie Mostu Krymskiego na Cieśninie Kerczeńskiej prawdopodobnie będzie miało konsekwencje dla rosyjskiej logistyki na południu Ukrainy.

Władimir Putin o „ataku terrorystycznym”

Na eksplozje na moście zareagował Władimir Putin. Prezydent Rosji podczas spotkania z ministrami i prorosyjskimi władzami okupowanego Krymu oświadczył, że polecił ministerstwu obrony przygotowanie „odpowiedzi na atak terrorystyczny zorganizowany przez kijowski reżim”. Rosyjski przywódca stwierdził, że była to „bezsensowna zbrodnia”, a most „od dawna nie był używany” do transportu wojskowego.

– Biorąc pod uwagę, że drugi atak terrorystyczny na moście Krymskim już ma miejsce, czekam na konkretne propozycje poprawy bezpieczeństwa tego strategicznie ważnego obiektu transportowego – powiedział Putin.

Czytaj też:

Erdoğan zapowiedział interwencję ws. umowy zbożowej. „Pomimo dzisiejszego oświadczenia”Czytaj też:

Wzajemne oskarżenia po ataku na Most Krymski. Zacharowa zabrała głos