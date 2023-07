Tajemnicza śmierć marionetkowego polityka Władimira Putina. Żona znalazła go obok otwartego sejfu

Mołdawska Partia Komunistyczna poinformowała o śmierci przywódcy naddniestrzańskich komunistów Olega Chorżana. 47-latek miał zostać zamordowany we własnym domu we wsi Sukleja niedaleko Tyraspolu. Okoliczności śmierci byłego deputowanego parlamentu Naddniestrza nie są jasne. Pojawiają się różne wersje. Według jednej z nich Chorżan miał zostać dźgnięty nożem. Jego ciało miała znaleźć żona obok otwartego sejfu, który był pusty.

Szczegóły sprawy ujawniła mołdawska Komsomolska Prawda powołując się na swoje źródło w służbach Naddniestrza. Chorżan miał mieszkać sam. Mężczyzna miał wpuścić do domu przyszłego zabójcę, bo w jego oknach są kraty i nie można włamać się do budynku. Lider Związku Sił Opozycyjnych Naddniestrza miał zostać ogłuszony, a następnie zaciągnięty na piętro do sejfu.

Oleg Chorżan nie żyje. Okoliczności jego śmierci nie są jasne

Chorżan miał się jeszcze ocknąć i próbować stawiać opór. Na jego ciele są widoczne ślady przemocy. Miał stłuczone kości palców. Z kolei inna wersja, którą podaje Associated Press mówi, że przywódca naddniestrzańskich komunistów został zastrzelony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Naddniestrza poinformowało, że wszczęto śledztwo ws. śmierci Chorżana. Dochodzenie w sprawie zabójstwa wszczęła mołdawska policja.

Chorżan w 2018 r. został skazany na cztery lata więzienia za organizowanie nielegalnych wieców i publiczne znieważanie przedstawicieli władz. Jego partia twierdziła, że zarzuty były „absurdalne” i oskarżyła władze o prześladowanie polityczne szefa naddniestrzańskich komunistów. Chorżan był znany jako „pełnomocnik Moskwy”. Na początku roku relacjonując swoją wizytę w stolicy Rosji przekonywał, że tamtejsi politycy obiecali mu „maksymalne wsparcie dla republiki”.

