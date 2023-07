Łukaszenka uderza w katolików. Przeszukano archikatedrę, aresztowano katechetę

„W zeszłym tygodniu przeszukano katolicką archikatedrę pw. Najświętszej Marii Panny w Mińsku” – poinformował telegramowy kanał Chrześcijańska Wizja. Informację tę podało dalej białoruskie centrum praw człowieka Wiasna. Kanał informacje posiadać ma z niezależnych od siebie źródeł, a media mówią o świadomych represjach względem chrześcijan.

Według niezależnych źródeł Chrześcijańskiej Wizji, do przeszukania archikatedry miało dojść pod koniec ubiegłego tygodnia – w czwartek i piątek. Nie zgłoszono ich żadnych konsekwencji. Jak poinformowano, głównym miejscem akcji miała być plebania. Nie jest to pierwszy atak wymierzony w lokalną wspólnotę chrześcijańską, kilka dni wcześniej zatrzymano miejscowego katechetę.

Aresztowano katechetę. Kolejny raz

Katolicki katecheta Uładzisław Bieładzied z archikatedry pw. Najświętszej Marii Panny w Mińsku został zatrzymany 2 lipca. Powodem było rozpowszechnianie materiałów ekstremistycznych. Skazano go na 15 dni aresztu. Nie jest to jego pierwsze aresztowanie. Miesiąc wcześniej również zatrzymała go białoruska policja. Został wówczas zmuszony do nagrania filmu, w którym wyrażał skruchę.

– W komentarzach wzywałem do przemocy, nienawiści etnicznej, mordowania funkcjonariuszy organów ścigania i ich rodzin – mówił Bieładzied. Na jego ciele widoczne były siniaki. Był zmuszany do „przyznawania się” do bycia homoseksualistą. Wcześniej katecheta angażował się w publiczne modlitwy w czasie protestów związanych z ostatnimi wyborami w Białorusi.

Ze stanowiska usunięto proboszcza

Jak informuje Chrześcijańska Wizja, na aresztowaniu katechety i przeszukaniu się nie skończyło. Na początku lipca ze stanowiska proboszcza archikatedry pw. Najświętszej Marii Panny w Mińsku został usunięty ksiądz Antoni Klimantowicz. Wcześniej był on regularnie dyskredytowany w mediach.

