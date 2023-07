Coraz więcej Republikanów za ograniczeniem pomocy dla Ukrainy. Ekspert: Ten trend się nasila

W niedzielę 16 lipca, Donald Trump zapytany w wywiadzie dla FOX News o wojnę w Ukrainie, odpowiedział, że gdyby nadal pełnił urząd prezydenta, konflikt zakończyłby się w 24 godziny.

– Mówię [wam], że znam dobrze Zełenskiego, dobrze znam też Putina, jego nawet lepiej. I mam bardzo dobre relacje z oboma. Powiedziałbym Zełenskiemu: już dość. Masz zrobić porozumienie. I powiedziałbym Putinowi: jeśli ty nie pójdziesz na porozumienie, to damy im [Ukraińcom] bardzo dużo. Dostaną dużo więcej niż kiedykolwiek mieli. Jeśli będziemy musieli. I to doprowadzi do porozumienia w jeden dzień – stwierdził.

Wcześniej, w oświadczeniu dla mediów ostrzegał, że polityka Joe Bidena oraz przekazywanie amunicji kasetowej może wywołać III wojnę światową.

– Musimy powstrzymać to szaleństwo, natychmiast zakończyć przelew krwi na Ukrainie i powrócić do skupienia się na żywotnych interesach Ameryki – zaapelował Trump.

Podobną retoryką posługuje się również wpływowy w środowiskach republikańskich były dziennikarz FOX News Tucker Carlson. Za tymi głosami kryją się jednak więcej niż dwie osoby.