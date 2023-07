Przerażające znalezisko na Krecie. Poćwiartowane zwłoki leżały wśród śmieci

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek 18 lipca w okolicach Chanii położonej na Krecie. Pracownicy lokalnego zakładu przetwarzania odpadów DEDISA odnaleźli wśród śmieci głowę mężczyzny. „W ramach dalszego dochodzenia, które zostało przeprowadzone wczoraj wieczorem w miejscu gospodarowania odpadami stałymi w Chanii, w innej torbie znaleziono dodatkowe ludzkie kończyny, nogi i wnętrzności” – poinformowała grecka policja.

W sortowni śmieci odnaleziono ludzkie zwłoki

Do zakładu wezwano lekarza sądowego, który na podstawie stanu zwłok ocenił, że do zgonu doszło kilka dni wcześniej. Policjanci ustalili także, że ofiarą jest mężczyzna pochodzenia indiańskiego.

Serwis zarpanews.gr dotarł do informacji o potencjalnej lokalizacji, z której śmieciarka zabrała tajemnicze worki. – Wokół znalezisk były dokumenty odnoszące się do Retimno – powiedział dyrektor generalny firmy, Kostas Paterakis, w rozmowie z ZARPA RADIO 89.6. Zwłoki najprawdopodobniej odebrano zatem z miasta Retimno, znajdującego się prawie 70 kilometrów od Chanii.

W następnych dniach odnaleziono kolejne części ciała ofiary. Policja poinformowała o odkryciu biodra, części tułowia oraz narządów wewnętrznych. Wciąż trwają jednak poszukiwania rąk. Pracownicy podejrzewają, że kończyny górne znalazły się w workach, które zostały dopuszczone do utylizacji. „Pracownik powiedział w pewnym momencie, że przepuścił torbę, która miała silny zapach” – czytamy w artykule zarpanews.gr. Istnieje również możliwość, że sprawca umieścił pozostałe fragmenty zwłok w kontenerach, które trafiły do innych zakładów przetwarzania.

Grecka policja szuka sprawcy

Główne śledztwo przeniesiono do Retimna. Policjanci starają się odnaleźć miejsce, z którego śmieciarka zabrała worki ze zwłokami. „Jest to szczególnie trudne do wyśledzenia, ponieważ odpady pochodzące z Retimna są transportowane w kontenerach, w których ładuje się wiele partii” – informuje portal zarpanews.gr. Funkcjonariusze rozważają dwa scenariusze zabójstwa. Mówią o przestępstwie z nienawiści i tuszowaniu dowodów lub zabójcy o silnych zaburzeniach osobowości i przypadkowej ofierze.

