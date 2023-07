Incydent, który „okrył Indie hańbą”. Gwałt zbiorowy i nagranie w czasie zamieszek

Na filmie było widać dwie kobiety z plemienia Kuki zaatakowane przez mężczyzn z grupy Meitei. Do zdarzenia doszło 4 maja, ale film zaczął być masowo rozpowszechniany w sieci czwartek. Kobiety złożyły skargę na policji, twierdząc, że jedna z nich została zgwałcona zbiorowo. Materiał filmowy pokazywał płaczące kobiety błagające napastników o okazanie litości. Indyjski rząd poprosił wszystkie firmy zajmujące się mediami społecznościowymi o usunięcie wideo ze swoich platform.

Z powodu szokującego nagrania w czwartek sesja parlamentu w Delhi została zakłócona, ponieważ ustawodawcy domagali się debaty na ten temat. Premier Narendra Modi powiedział, że incydent „okrył Indie hańbą” i że „żaden winny nie zostanie oszczędzony”.

Zamieszki Kuki i Meitei w stanie Manipur

– Zapewniam naród, że prawo będzie działać z całą mocą. To, co stało się z córkami Manipuru, nigdy nie zostanie wybaczone – powiedział premier.

Od ponad dwóch miesięcy indyjski stan jest pogrążony w przemocy z powodu starć etnicznych między członkami społeczności Meitei oraz Kuki, które doprowadziły do całkowitej segregacji. Zginęło co najmniej 130 osób, a 60 000 zostało przesiedlonych.

W swoim oświadczeniu kobiety widoczne na nagraniu stwierdziły, że setki osób ze społeczności większościowej, niektóre z bronią, weszły do ich wioski i zaczęły plądrować i palić domy. Powiedzieli, Pięć kobiet pobiegło w stronę lasu w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Zostały odnalezione przez policję, ale tłum pochwycił je milę od posterunku policji. Ojciec 20-letniej kobiety został zabity, a trzy kobiety zostały zmuszone do rozebrania się do naga. Najmłodsza została zgwałcona na ich oczach, a jej brat został zabity, gdy próbował ją chronić.

Kobietom udało się uciec i zostały przewiezione do obozu pomocy.

