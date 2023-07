Kim księżna Kate jest z zawodu? Zaskakujący wpis w akcie urodzenia

Rodzina królewska to jeden z ulubionych tematów brytyjskich mediów. Popularność royalsów sprawia, że tabloidy śledzą każdy najmniejszy szczegół dotyczący ich życia. Nie dziwi, że media przygotowują się do dziesiątych urodzin księcia George’a, najstarszego syna Williama i Kate, które przypadają w tę sobotę. Przy okazji okrągłej rocznicy „The Mirror” sięga po ciekawostkę z aktu urodzenia przyszłego króla Wielkiej Brytanii.

Oczekiwanie na pierwszego potomka syna Diany i Karola wywołało ogromne emocje w Wielkiej Brytanii. Książę George przyszedłna świat 22 lipca 2013 roku w szpitalu św. Marii w dzielnicy Paddington w Londynie. Dzień później księżna Kate i książę William zaprezentowali światu swojego potomka, a cała Wielka Brytania odetchnęła z ulgą. Nie brakowało wspólnego świętowania, a ulice wielu miasteczek ustrojone były w barwy narodowe.

Jaki jest zawód księżnej Kate?

Tabloid przypomina, że Kate i William, podobnie jak ich poddani, byli zobowiązani do zarejestrowania narodzin potomka. Z dokumentów można dowiedzieć się, kiedy i gdzie dokładnie urodziło się dziecko, kto zgłasza ten fakt, oraz kim są jego rodzice. Tu uwagę zwraca rubryka „zawód”.

Jak podkreśla „The Mirror”, taka odpowiedź została zapisana tylko kilka razy w historii. Wszystko dlatego, że zwód Kate określono jako „Księżna Zjednoczonego Królestwa”. Analogicznie, zajęcie księcia Williama zostało opisane jako „książę Zjednoczonego Królestwa”. Tabloid podkreśla, że zdecydowano się na taki zapis, mimo że książę William mógł użyć innego: był bowiem w tym czasie pilotem RAF.

Król Jerzy?

Co ciekawe, książę George prawdopodobnie nie wpisze się w rodzinną tradycję i nie dołączy do sił zbrojnych. Kate i William mieli postanowić, że ich syn sam będzie mógł podjąć decyzję co do tego, czy chce odbyć służbę. 10-latek jest najstarszym synem pary. Ma jeszcze młodszą siostrę Charlotte i brata – Louisa.

Książę George – Jerzy – jest drugi w kolejności sukcesji, tuż za swoim ojcem, księciem Williamem.

