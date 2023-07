Rosyjscy sportowcy masowo zmieniają obywatelstwo. Tylnymi drzwiami na igrzyska?

Nawet jeśli decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego będzie dla Rosji i Białorusi pomyślna, na igrzyska pojadą tylko ci zawodnicy, którzy wcześniej wywalczą olimpijskie kwalifikacje. Walka o te przepustki już trwa – w większości dyscyplin bez udziału Rosjan i Białorusinów.

Ogłoszone przez MKOl rekomendacje umożliwiają starty sportowców z krajów-agresorów pod warunkiem niepopierania przez nich wojny, braku powiązań z organizacjami wojskowymi i zachowania neutralności (brak emblematów narodowych, brak akompaniamentu hymnu). Ale to tylko rekomendacje. Decydenci poszczególnych dyscyplin mogą, ale nie muszą się do nich zastosować. I faktycznie tak jest. Bo o ile w szermierce czy judo sportowcy z Rosji i Białorusi dostali zielone światło na start (o ile spełnią wspomniane warunki), to w lekkoatletyce i w pływaniu drzwi dla nich pozostają zamknięte.