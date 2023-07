Sekretarz stanu USA ostrzega Jewgienija Prigożyna. „Rosja ma politykę otwartych okien”

Podczas konferencji Aspen Security Forum Antony Blinken został zapytany jak mocno Władimir Putin został osłabiony po puczu ze strony Jewgienija Prigożyna. – Trudno nam to jednoznacznie stwierdzić i najprawdopodobniej błędem jest spekulować. Myślę, że możemy bezpiecznie powiedzieć, że widzieliśmy pęknięcia w fasadzie – zaczął sekretarz stanu USA.

Antony Blinken o skutkach buntu Jewgienija Prigożyna dla Władimira Putina

– Fakt, że Prigożyn rzucił bezpośrednie wyzwanie autorytetowi Putina i publicznie zakwestionował przesłanki, które Putin wysunął w związku z agresją na Ukrainę, to się rozgrywa i będzie się nadal rozgrywać. Widzieliśmy też trwający dramat, gdzie jest Prigożyn, jaki jest układ z Putinem? – zastanawiał się Blinken.

Sekretarz stanu USA przypomniał, że Grupa Wagnera przeniosła się do Białorusi. – To bardzo źle dla Białorusi, ponieważ gdziekolwiek Grupa Wagnera się udaje, nieuchronnie podąża za nią wyzysk, śmierć i zniszczenie. Nie wiemy, jak to się potoczy – podkreślił Blinken. – Gdybym był panem Prigożynem, byłbym bardzo zaniepokojony. NATO prowadzi politykę „otwartych drzwi”, Rosja prowadzi politykę „otwartych okien”, a on musi być na tym bardzo skoncentrowany – podsumował.

Tajemnicze zgony w Rosji od początku wojny w Ukrainie

Sekretarz stanu USA nawiązał swoimi ostatnimi słowami do tajemniczych zgonów, które mają miejsce w Rosji. Jedną z takich osób była Marina Jankina, „księgowa” Władimira Putina, która miała wyskoczyć z okna. W niewyjaśnionych okolicznościach zginął też jeden z najbogatszych rosyjskich urzędników Paweł Antonow, który wypadł z okna, świętując swoje urodziny. Z kolei prezes zarządu rosyjskiego koncernu paliwowego Łukoil Ravil Maganov miał wypaść ze szpitalnego okna.

Czytaj też:

Grupa Wagnera przy granicy polsko-białoruskiej. Niemcy o „najgorszym z najgorszych”Czytaj też:

Putin szykuje zemstę na Prigożynie. „Uważa, że to danie, które najlepiej smakuje na zimno”