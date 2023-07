Wprost z Ukrainy: Słowa, które wzburzyły Polaków i zamieszanie, którego chyba nikt nie zrozumiał

Zaczynam od tego, co wydarzyło się ostatnio i być może wcale nie było najważniejszym wydarzeniem ostatniego miesiąca, ale w Polsce na pewno jednym z najgłośniejszych. Chodzi o twitterowy wpis ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala, który postawił nas w sumie w jednym szeregu z Rosją w kontekście umowy zbożowej.

Szmyhal minął się w nim jednak z prawdą, bo Polska nie blokuje tranzytu ukraińskiego ziarna przez nasz kraj.

Nie chce go jedynie kupować, by chronić interesy polskich rolników, którym nie podobało się, że mimo wszystko, jakimś cudem, w ramach poprzedniej umowy zbożowej, zboże od naszego sąsiada trafiało do Polski, choć nie miało. Szmyhal ostro skrytykował Polskę, zapowiedział skargę do Komisji Europejskiej, a przy okazji rozsierdził Polaków – chyba z każdej strony sceny politycznej.