Rząd USA ukrywa wraki UFO i ciała obcych? W Kongresie sensacja goniła sensację

W środę 26 lipca amerykański Kongres był świadkiem niecodziennych zdarzeń. Komisja Izby Reprezentantów ds. Nadzoru i Odpowiedzialności zajęła się sprawą niezidentyfikowanych obiektów latających, potocznie nazywanych UFO (amerykański skrótowiec od Unidentified flying object). Wszystko za sprawą sensacyjnych twierdzeń byłego oficera wywiadu Davida Gruscha. On zresztą był jednym z głównych aktorów środowego spektaklu.

Oficer marynarki ścigał się z UFO?

Emerytowany oficer zasłynął z mocnego przekonania o istnieniu UFO i podnoszenia w przestrzeni publicznej zarzutów wobec rządu USA ws. rzekomego tuszowania incydentów z obcymi. Kolejną przesłuchiwaną osobą był emerytowany dowódca marynarki wojennej David Fravor, który twierdzi, że ścigał UFO podczas lotu nad oceanem w 2004 roku.

Fravor potwierdził swoje słowa przed komisją Izby Reprezentatnów. Opowiadał deputowanym o „małym obiekcie”, który gwałtownie poruszał się nad wodą, a przy próbie śledzenia przyspieszył na tyle, że wkrótce zniknął z radarów. Były dowódca US Navy stwierdził, że choć incydent został zarejestrowany na 90-sekundowym nagraniu, sprawa nie została nigdy zbadana.

„Substancje biologiczne” z ciał obcych

Swoich wcześniejszych słów nie wypierał się także David Grusch. Były agent wywiadu przekonywał, że amerykańskie służby są w posiadaniu rozbitych maszn obcych, ale też obiektów, które są „w nienaruszonym stanie”. Grusch swoje zeznania oparł na rozmowach z 40 świadkami, które odbył w ciągu ostatnich czterech lat. Twiterdził przy tym, że w związku z sensacjami, które przedstawiał, był prześladowany przez rząd, a czasem bał się o swoje życie. Nazwał to „terroryzmem administracyjnym”.

Republikanka Nancy Mace w trakcie przesłuchania przyciskała Gruscha, by opowiedział, co wie o ciałach istot pozaziemskich. Pytała m.in., czy z rozbitych statków odzyskano „substancje biologiczne”. Były agent – w ślad za swoimi wcześniejszymi twierdzeniami w mediach – potwierdził. Dopytywany stwierdził, że były to ciała „nieludzkie”. Taką wiedzę miał pozyskać od osób, które miały mieć z nimi styczność.

