Miliarder miał zgwałcić 16-latkę z autyzmem. Wszystko w domu Epsteina

Pozew przeciwko Blackowi wpłynął do sądu we wtorek 25 lipca. Wynika z niego, że miliarder rzekomo dopuścił się gwałtu na 16-letniej wówczas dziewczynie ze spektrum autyzmu. Miało do tego dojść w 2002 roku na Manhattanie, w domu Jeffreya Epsteina, multimilionera oskarżanego o stworzenie siatki pedofilskiej.

Z dokumentów złożonych przed sądem dowiadujemy się, że ofiara przestępstwa miała zostać przemycona do posiadłości Epsteina i Ghislaine Maxwell, skazanej w 2021 roku za dostarczanie Epsteinowi nieletnich dziewcząt. Prawnicy Leona Blacka od razu odrzucili oskarżenie, mówiąc o „vendetcie” firmy prawniczej Wigdor LLP na miliarderze, z którym toczyła już kilka sporów przed sądem.

Czarne chmury nad Blackiem

Najnowszy pozew przeciwko Blackowi został złożony zaledwie kilka dni po tym, jak „New York Times” opisał finał innej sprawy z udziałem tego przedsiębiorcy. Ujawniono, że w styczniu tego roku zgodził się on zapłacić Wyspom Dziewiczym 62,5 mln dolarów, by uniknąć możliwego pozwu w sprawach związanych z Epsteinem.

We wtorek 25 lipca senacka Komisja Finansów opublikowała też szczegóły dotyczące ponad rocznego śledztwa na temat powiązań Leona Blacka z Jeffreyem Epsteinem. Wynikało z niego, że związki obu mężczyzn były znacznie bliższe, niż mogło się to wydawać. Zwracano m.in. uwagę na kwotę 158 milionów dolarów, które Black miał rzekomo zapłacić Epsteinowi za usługi podatkowe i związane z nieruchomościami.

Sprawa Epsteina

W lipcu 2019 r. prokuratura zarzuciła Epsteinowi, że sprowadzał do swoich posiadłości na Manhattanie i Florydzie dziesiątki nieletnich i płacił im za seks. Jednocześnie miał też werbować nastolatki i oferować je innym milionerom, którzy także wykorzystywali je seksualnie. Proces miał rozpocząć się w 2020 r., ale w sierpniu 2019 r. miliarder został znaleziony martwy w celi.

Ponad dziesięć lat wcześniej Epsteinowi postawiono podobne zarzuty, ale wówczas uniknął więzienia, zawierając ugodę. Przyznał się wtedy do części zarzutów, m.in. do podżegania do prostytucji i został wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Od dawna było wiadomo o licznych powiązaniach Epsteina z przedstawicielami wyższych sfer. Wśród jego znajomych był między innymi książę Andrzej, brat obecnego króla Wielkiej Brytanii Karola III. Media pisały także o świetnych relacjach Epsteina z Billem Clintonem i Donaldem Trumpem.

