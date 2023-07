Obóz Grupy Wagnera w Białorusi. Znaleziono ponad 750 jednostek sprzętu wojskowego

Radio Swoboda opublikowało zdjęcia satelitarne wykonane 25 lipca o godz. 8:12 przez serwis Planet Labs. Widać na nim 754 jednostki sprzętu wojskowego w obozie Grupy Wagnera w miejscowości Cel w rejonie Osipowickim, 88 km od Mińska. Według szacunków dziennikarzy liczba pojazdów zwiększyła się przez tydzień o 269.

Według grupy „Białoruski Gajun”, która zajmuje się monitorowaniem aktywności wojskowej w Białorusi, od 15 lipca do Białorusi przybyło około 11 konwojów ze sprzętem, który może należeć do Grupy Wagnera. Ostatni z nich dotarł we wtorek wieczorem 25 lipca.

Kolejne zdjęcia bazy Grupy Wagnera w Białorusi

To kolejne zdjęcie pokazujące obóz polowy wagnerowców. Poprzednie wykonała firma Maxar Technologies. Fotografie wykonano 21 i 23 lipca. Dziennikarze wskazywali, że w bazie znajdowały się pick-upy, małe ciężarówki, samochody osobowe i 35 naczep. Na zdjęciach można dostrzec sprzęt budowlany. „Białoruski Gajun” wyjaśniał, że miejsce pod obóz nie zostało wybrane przypadkowo. Otaczające bazę lasy zapewniają bowiem nieograniczone możliwości rozbudowy.

Jeszcze 17 czerwca, na tydzień przed buntem ze strony Jewgienija Prigożyna, nie było żadnych śladów mogących świadczyć o potencjalnym rozmieszczeniu obozu polowego na terenie jednostki wojskowej pod miejscowością Cel. Bazy nie było widać też 24 czerwca. Pierwsze ślady aktywności zaobserwowano 27 czerwca, więc już po buncie szefa Grupa Wagnera. Widać namioty polowe, czy wykopane doły. Potem przez kolejne dwa tygodnie nie można było zaobserwować żadnej aktywności.

Rodowity Ukrainiec na czele Grupy Wagnera w Białorusi

Wagnerowcami w Białorusi ma dowodzić rodowity Ukrainiec Serhij Czubko, który członkiem Grupy Wagnera został w 2017 r. i walczył w Syrii oraz Libii. W 2021 r. został mianowany szefem działu operacyjnego grupy w RPA.

