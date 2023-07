Szczyt Rosja – Afryka. Fiasko kremlowskich mrzonek o wielkiej ekspansji na Czarnym Lądzie

Kreml bardzo stara się pokazać rozpoczynający się w Petersburgu szczyt Rosja – Afryka jako dowód na to, że próby izolacji Moskwy na arenie międzynarodowej ponoszą klęskę. Tak naprawdę zjazd jest klęską Rosji i jej polityki używania żywności jako broni w wojnie z Ukrainą. Do Petersburga na zaproszenie Putina stawiła się tylko jedna trzecia liderów państw, które wzięły udział w pierwszym szczycie w 2019 r. Reszta krajów przysłała delegacje znacznie niższego szczebla, a pięć państw w ogóle odmówiło udziału.

To wielki cios dla rosyjskich starań o utrzymanie w Afryce jednolitego, antyzachodniego bloku, w którym Moskwa odgrywałaby rolę patrona i sojusznika w wyzwalaniu się z kolonialnych zależności.

Do niedawna realizowano to głównie poprzez wysyłanie do Afryki najemników Wagnera. Rebelia Prigożina i faktyczna likwidacja wagnerowców w samej Rosji znacznie zredukowała ich atrakcyjność dla afrykańskiej klienteli.