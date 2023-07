Donald Trump usłyszał nowe zarzuty. „Desperacka próba rodziny Bidena”

Zdaniem prokuratury Donald Trump nakazał swojemu asystentowi Waltowi Nauta i jeszcze jednemu pracownikowi swojej posiadłości zniszczenie zapisu z monitoringu w swojej prywatnej posiadłości w Mar-a-Lago. Śledczy uważają, że tym samym chciał uniemożliwić federalnej ławie przysięgłych zapoznanie się z materiałem dowodowym.

Kilkadziesiąt zarzutów dla Donalda Trumpa

Dotychczas Trump usłyszał już 37 zarzutów związanych z nielegalnym przetrzymywaniem tajnych dokumentów w swojej prywatnej posiadłości. Dokumenty, których dotyczą zarzuty, zawierały informacje na temat najbardziej strzeżonych tajemnic państwowych. W pismach będących przedmiotem sprawy znajdowały się m.in. informacje na temat broni jądrowej oraz słabości w systemach obronnych USA oraz innych państw NATO.

Co więcej, Trump został oskarżony o przekazanie informacji niejawnych osobom do tego nieuprawnionym. Do sytuacji miało dojść podczas wywiadu będącego częścią książki byłego szefa personelu w Białym Domu Meadowsa. Prokuratura już wcześniej miała na to dowód w postaci nagrania dźwiękowego z rozmowy, ale obecnie posiada również konkrety dokument, którym były prezydent miał podzielić się ze swoim podwładnym.

„Desperacka próba”

Na nowe zarzuty dotyczące niszczenia dowodów i nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów zareagował już sztab Donalda Trumpa, który szykuje się do wyścigu o ponowną prezydenturę. „To nie jest nic więcej niż kontynuowana desperacka próba przestępczej rodziny Bidena i ich Departamentu Sprawiedliwości, by nękać prezydenta Trumpa i tych wokół niego” – czytamy w oświadczeniu.

Choć sztab byłego prezydenta i on sam bagatelizują stawiane mu zarzuty to sprawa jest bardzo poważna. Za niszczenie dowodów może mu grozić nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Z kolei zarzuty dotyczące przetrzymywania dokumentów mogą oznaczać dla niego karę kolejnych 10 lat więzienia.

Na tym jednak nie koniec. Jack Smith prowadzi również śledztwo w sprawie udziału Trumpa w szturmie na Kapitol, do którego doszło po jego waszyngtońskim wiecu, co również może skończyć się zarzutami.

