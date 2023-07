Viktor Orban forsuje jedno rozwiązanie ws. wojny w Ukrainie. „Węgry powinny do tego zachęcać”

Viktor Orban w piątek 28 lipca był gościem Radia Kossuth. Odnosząc się do wojny w Ukrainie, węgierski premier podkreślił, że konfliktu nie można rozwiązać na polu walki, tylko poprzez dyplomację i negocjacje. Orban wskazał, że pierwszym krokiem powinno być natychmiastowe zawieszenie broni.

Viktor Orban wzywa do negocjacji z Władimirem Putinem. Wskazał, co utrzymuje Ukrainę przy życiu

Szef węgierskiego rządu zaznaczył, że jego kraj powinien zachęcać do takiego rozwiązania. – Potrzebna jest wytrwałość. Jak nas wyrzucą przez okno, to wejdziemy drzwiami, jak nas wypchną przez drzwi, to wrócimy oknem – mówił. Orban zwrócił uwagę, że wojna jest bardzo kosztowna. Dodał, że to bardzo duże obciążenie ekonomiczne i Ukrainie zabrakło na to sił, oraz że tylko zachodnie pieniądze są w stanie utrzymać Kijów przy życiu i ukraińską armię w stanie gotowości do działania.

– Pojawiają się dwa pytania. Jak długo prezydent USA Joe Biden będzie wydawał miliardy dolarów w Europie Wschodniej i jak długo Europa może wytrzymać – skomentował premier Węgier. Orban stwierdził, że „europejska gospodarka jest w tarapatach, końca wojny nie widać i nie wiadomo, gdzie się podziało 70 miliardów”. Szef węgierskiego rządu powiedział, że Unia Europejska jest winna Węgrom pieniądze, ale ona zostały już wydane m.in. na Ukrainę.

Premier Węgier o wojnie. „Zachód walczy do ostatniego ukraińskiego żołnierza”

Orban stwierdził, że „Angela Merkel umieściła ukraińsko-rosyjską waśń w jednym miejscu”. – To właśnie należało teraz zrobić. Za tym właśnie się opowiadaliśmy, a to nie jest to, co Zachód teraz robi. Wysyła pieniądze i broń do walki, więc Ukraińcy oczywiście walczą. Zachód walczy do ostatniego ukraińskiego żołnierza – podkreślił premier Węgier.

Szef węgierskiego rządu zwrócił uwagę, że coraz więcej osób zaczyna uważać, że zwycięstwo w wojnie staje się coraz bardziej odległe i trzeba wzywać do negocjacji i zawieszenia broni, nawet jeśli politycy uważają inaczej. Orban zauważył, że wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą wpływa na światową gospodarkę. – Odcięli Europę od rosyjskiego gazu i to się rozprzestrzenia. Cała ta sytuacja od samego początku była źle zarządzana – podsumował premier Węgier.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa Viktora Orbana o Ukraińcach: Są agresywni i wymagającyCzytaj też:

Słowacy wściekli po przemówieniu Orbana. „Absolutnie nie do przyjęcia”