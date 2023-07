Przebrali człowieka za niedźwiedzia? Zoo zaprzecza plotkom

Na pierwszy rzut oka ciężko jest pomylić człowieka z niedźwiedziem, niezależnie od rozmiarów któregokolwiek z nich. Na drugi również należy to do rzeczy trudniejszych niż łatwiejszych. Jak więc się stało, że cały internet wziął pod wątpliwość, czy okaz z chińskiego zoo faktycznie jest zwierzęciem?

Nietypowy niedźwiedź w chińskim zoo

Kilka dni temu sieć obiegło nagranie niedźwiedzia malajskiego zamieszkującego Hanghzhou Zoo w Chinach. Internauci nie byli pewni, czy to co widzą naprawdę jest tym, co zobaczyć powinni. Zwierzę stało w pełni wyprostowane na dwóch nogach i poruszało szyją w sposób identyczny do rozglądającego się człowieka.

Co więcej nie było ono okrągłym niedźwiadkiem, do których wyglądu zostaliśmy przyczajeni. Bardziej przypominało luźny strój z wieloma fałdami. Internet wydał wyrok – to przebrany człowiek.

Placówka reaguje na plotki

Plotki te dość szybko trafiły do zarządu ogrodu zoologicznego, który natychmiast postanowił im zaprzeczyć i wyjaśnić, jak sprawa kształtuje się w rzeczywistości. „Jeśli chodzi o niedźwiedzie, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest ich ogrom i niesamowita siła… Ale nie wszystkie niedźwiedzie są behemotami i uosobieniem niebezpieczeństwa. My, niedźwiedzie malajskie, jesteśmy drobnymi, najmniejszymi niedźwiedziami na świecie” – napisano w oświadczeniu.

Co więcej w oświadczeniu podkreślono, że takie wydarzenie nie miałoby prawa mieć miejsca w państwowym ośrodku, a przy panującej tam temperaturze człowiek przebrany za zwierzę nie wytrzymałby zbyt długo. Jeżeli jednak pozostał jakiś niedowiarek, do ogród zoologiczny zaprasza w swoje progi. Zorganizowano także specjalne spotkanie dla dziennikarzy, którzy mogą zobaczyć zwierzę na własne oczy.

Niedźwiedzie malajskie nie powalają rozmiarami

I faktycznie niedźwiedzie malajskie do największych nie należą. Kiedy są już w pełni dojrzałe ważą nie więcej niż 80 kilogramów, a czasem nawet dwa razy mniej. Nie mogą się także pochwalić największym wzrostem. Długość ich działa wacha się między 120 cm a półtora metra.

