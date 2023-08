Koniec wojny między księciem Williamem i księciem Harrym? Polecą do Singapuru

Relacje synów króla Karola III uległy pogorszeniu w chwili, w której książę Harry zaczął spotykać się ze swoją obecną żoną Meghan Markle. Po ślubie w 2018 roku para doprowadziła do serii zdarzeń, które uderzyły w brytyjską rodzinę królewską.

Problemy w brytyjskiej rodzinie królewskiej

W 2020 roku księżna i książę Sussexu ogłosili, że planują wycofać się z życia rodziny królewskiej. Rok później udzielili Oprah Winfrey obszernego wywiadu, w którym przedstawili niewygodne dla „royalsów” kulisy rozstania z brytyjskim dworem. W 2022 roku na Netflixie pojawił się serial dokumentalny, w którym para zdradziła, co groziło im po odłączeniu się od królewskiego rodu. Na początku tego roku książę Harry wydał również swoją autobiografię, w której zdradził kolejne kontrowersyjne sekrety.

Przez ostatni rok Harry i William mieli niewiele okazji do spotkań – po miesiącach ciszy zamienili kilka słów na pogrzebie królowej Elżbiety II, widzieli się też na koronacji króla Karola III. Teraz książęta ogłosili, że w najbliższych miesiącach wybiorą się do Singapuru, gdzie będą promować „sprawy bliskie sercu”. Obaj zaangażowani są w działalność dobroczynną, do której zainspirowała ich księżna Diana.

Książę Harry i książę William polecą do Singapuru

Książę William swoją uwagę poświęca przede wszystkim zdrowiu psychicznemu oraz problemowi bezdomności. Jego brat skupia się na ochronie dzikiej przyrody oraz badaniach nad wirusem HIV i chorobą AIDS. Łączy ich zapał do działań humanitarnych, które obaj będą promować w Singapurze.

Chociaż książęta wybierają się do Azji Południowo-Wschodniej w najbliższych miesiącach, ich podróże nie będą się pokrywać. Wyjazd księcia Harry’ego na turniej Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 odbędzie się w połowie sierpnia, a podróż księcia Williama na ceremonię wręczenia nagród Earthshot Prize 2023 zaplanowano dopiero na listopad.

