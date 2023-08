Papież przyleciał do Lizbony, aby wziąć udział w XXXVII Światowych Dniach Młodzieży. Samolot z Franciszkiem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów, wylądował w bazie lotniczej Figo Maduro.

Światowe Dni Młodzieży w Portugalii. Papież Franciszek już w Lizbonie

Pierwszym oficjalnym punktem kilkudniowej wizyty papieża w Portugalii będzie powitanie przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousę. Spodziewane jest również przemówienie Franciszka do przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego i społeczeństwa, a na liście aktywności jest również m.in. spotkanie z premierem.

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie zainicjowane przez Jana Pawła II. Jest skierowane do osób, które chcą dzielić się ze sobą doświadczeniami wiary i ją pogłębiać, trwając we wspólnej modlitwie. Wyjazd do Portugalii jest pierwszą zagraniczną podróżą papieża Franciszka od czasu operacji, którą przeszedł w czerwcu. Ze względu na problemy z przemieszczaniem się Franciszek korzysta z wózka inwalidzkiego.

Papież Franciszek zapytany o wizytę w Polsce. Odpowiedział dość krótko

Podczas podróży samolotem papież rozmawiał z dziennikarzami. Z relacji pracowników mediów wynika, że był w nastroju do żartów i uśmiechał się. – Wrócę odmłodzony – powiedział Franciszek, nawiązując do planowanych spotkań z młodzieżą. Papież z radością zareagował na wiadomość o tym, że w Lizbonie czeka na niego 30 tys. Polaków, uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, został również zapytany o to, czy przyjedzie do Polski. – Chciałbym pojechać – odpowiedział krótko, ale bez podania żadnych szczegółów. Papież był w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży, które zostały zorganizowane w Krakowie w 2016 roku.

