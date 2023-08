Donald Trump dostał cztery nowe zarzuty. Twierdzi, że jest niewinny

We wtorek Dondad Trump usłyszał cztery zarzuty karne dotyczące jego nielegalnych działań mających na celu odwrócenie wyniku wyborów prezydenckich. W czwartek przed sądem federalnym w Waszyngtonie były prezydent nie przyznał się do żadnej z zarzucanych mu spraw.

Donald Trump usłyszał cztery nowe zarzuty

W 45-stronnicowym akcie oskarżenia Departament Sprawiedliwości USA postawił Donaldowi Trumpowi cztery nowe zarzuty karne. Oprócz Trumpa dokument wymienia sześć osób, które działały z nim w zmowie, ale nie ujawniono ich nazwisk. Zarzuty na konferencji prasowej przedstawił specjalny prokurator Jack Smith, który prowadzi dochodzenie ws. byłego prezydenta.

Trzy z zarzutów dotyczą zawiązania spisku mającego na celu oszustwo przeciwko Stanom Zjednoczonym „poprzez użycie nieuczciwości, oszustwa i podstępu w celu utrudnienia narodowemu procesowi zbierania, liczenia i potwierdzania wyników wyborów prezydenckich”, zmowy mającej na celu utrudnianie postępowania urzędowego posiedzenia Kongresu z 6 stycznia 2021 r., podczas którego potwierdzono wyniki wyborów i spisku „przeciwko prawu do głosowania”. Czwarty zarzut dotyczy utrudniania i próby utrudniania postępowania urzędowego.

Trump wiedział, że przegrał, ale kłamał publicznie

Zgodnie z zawartymi w akcie oskarżenia ustaleniami śledczych Trump wiedział, że przegrał w wyborach z Joe Bidenem, a mimo to przez ponad dwa miesiące rozpowszechniał „płodne kłamstwa” na temat rzekomych fałszerstw, by stworzyć w kraju „atmosferę nieufności i gniewu, i podkopać zaufanie opinii publicznej do przeprowadzonych wyborów”. Ponadto miał wraz z innymi współspiskowcami „wykorzystać” „przemoc” i „chaos” ataku na Kapitol w celu przekonania członków Kongresu do opóźnienia zatwierdzenia wyborów tego dnia.

– Atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku był bezprecedensowym zamachem na serce amerykańskiej demokracji. Jak opisano w akcie oskarżenia, napędziły go kłamstwa – stwierdził Smith. – Kłamstwa oskarżonego godziły w podstawową funkcję amerykańskich władz: proces zbierania, podliczania i certyfikowania wyników wyborów prezydenckich – dodał.

