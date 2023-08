Nawalny został kolejny raz skazany. Wysokość kary szokuje

47-letni Aleksiej Nawalny to rosyjski opozycjonista i zagorzały przeciwnik Władimira Putina, który został osadzony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Nawalny przebywa za kratami od 2021 r.

W 2014 r. został skazany za rzekome defraudacje finansowe na karę 11,5 roku pozbawienia wolności. Eksperci podkreślają, że proces był ukartowany i motywowany politycznie.

Kara została zawieszona na okres pięciu lat, jednak odwieszono ją w 2021 r. Nawalny powrócił wówczas do Rosji z Niemiec, gdzie dochodził do zdrowia po próbie otrucia go nowiczokiem.

To silnie trujący środek paralityczny-drgawkowy, opracowany dla radzieckich specłużb w latach 70. Nawalny nie ma cienia wątpliwości, że za próbą otrucia go stały rosyjskie służby specjalne.

Nawalny usłyszał kolejny wyrok

W 2022 r., czyli już podczas pobytu za kratami, wszczęto kolejny proces przeciwko Nawalnemu. Opozycjonista usłyszał zarzuty dotyczące działalności ekstremistycznej. Jak donoszą niezależne od Kremla rosyjskie media, w piątek, 4 sierpnia, Nawalny usłyszał właśnie kolejny wyrok.

Został skazany na karę łączną 19 lat pozbawienia wolności. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami w miejscu osadzenia Nawalnego, czyli kolonii karnej w miejscowości Mieliechowo w obwodzie włodzimierskim, ok. 250 km na wschód od Moskwy.

„Skazanie Aleksieja Nawalnego przez rosyjski sąd na 19 lat więzienia jest kolejnym przykładem degradacji praw człowieka w Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo potępia wyrok wobec rosyjskiego opozycjonisty oraz wyraża głębokie zaniepokojenie dalszym pogorszeniem się sytuacji praw człowieka w Rosji” – czytamy w komunikacie MSZ na Twitterze.

Nawalny ma poważne problemy ze zdrowiem

Warto dodać, że w trakcie pobytu w kolonii karnej Nawalny nabawił się poważnych problemów ze zdrowiem. Co więcej, jego adwokat zaalarmował, że Nawalny nie ma zapewnionej odpowiedniej opieki medycznej, a strażnicy więzienni odmówili przekazania mu leków.

W styczniu ok. 200 rosyjskich lekarzy podpisało się pod otwartym listem, który został wystosowany w tej sprawie do Władimira Putina. „Domagamy się realizacji prawa Nawalnego do pełnej opieki medycznej i przestrzegania artykułów Konstytucji Federacji Rosyjskiej” – zaapelowali sygnatariusze listu.

