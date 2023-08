Tak król Karol III chce oddać hołd matce. Symboliczny ruch

Już za nieco ponad miesiąc minie rok od śmierci królowej Elżbiety II – najdłużej panującej monarchini w historii Wielkiej Brytanii. Królowa zmarła 8 września 2022 roku w Balmoral. Miała 96 lat.

– Moja wspaniała matka była inspiracją i przykładem dla mnie oraz całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, który może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana – powiedział Karol III w pierwszym orędziu.

Tak król Karol III chce oddać hołd matce. Balmoral rodzinną twierdzą

Mimo że koronacja Karola III odbyła się kilka miesięcy po śmierci jego matki, to on oficjalnie stał się królem w chwili śmierci Elżbiety II. 8 września jest więc nie tylko datą pożegnania monarchini, ale także symbolicznym dniem, w którym jej następca rozpoczął panowanie.

W jaki sposób król Karol III i królowa Kamila będą obchodzić te rocznice? Jak nieoficjalnie informuje portal people.com, zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem spędzą ten dzień „spokojnie” w zamku Balmoral – miejscu, które było jednym z ulubionych Elżbiety II. Monarchini spędzała tam wiele czasu w okresie letnim.

Król Karol III pójdzie w ślady Elżbiety II. Stawia na prywatność

Co więcej, z medialnych spekulacji wynika, że na ten dzień nie zostaną zaplanowane żadne oficjalne duże wydarzenia, a rodzina królewska będzie przebywała we własnym gronie. Wspomniane źródło przypomina, że byłaby to swego rodzaju klamra, ponieważ królowa Elżbieta II również nie miała w zwyczaju hucznie świętować dnia, w którym rozpoczęła panowanie. Jest to zrozumiałe, ponieważ ten wyjątkowy dzień wiąże się ze stratą osoby najbliższej, po której zasiada się na tronie.

Czytaj też:

Koniec wojny między księciem Williamem i księciem Harrym? Polecą do SingapuruCzytaj też:

Szykuje się rozwód księcia Harry'ego i Meghan? To nagranie uciszy plotki