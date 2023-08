Incydent podczas Światowych Dni Młodzieży. „Grzechy śmiertelne ideologii LGBT+”

W piątek 4 sierpnia ok. 800 tys. osób zebrało się w Parku Edwarda VII i okolicach, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył papież. Franciszek zachęcał uczestników Światowych Dni Młodzieży do tego, aby „myśleli o własnym cierpieniu, własnych nieszczęściach, lękach i pragnieniach”. Podkreślił, że nie ma większej miłości niż ta, jaką Jezus otoczył ludzi, oddając swoje życie za grzeszników.

Papież Franciszek wzywał młodych ludzi, aby nie bali się kochać. – Miłość to ryzyko, ale ryzyko, które warto podjąć – powiedział. W rozważaniach zostały poruszone tematy, które są plagami współczesności: przemoc, uzależnienia, presja, którą narzucają media społecznościowe, rozbite rodziny, brak tolerancji, wyobcowanie i kryzysy gospodarcze.

Incydent w czasie mszy. „Modlitwa zadośćuczynienia za grzechy śmiertelne ideologii LGBT+”

Jak zaznacza „The Washington Post”, modlitwa odbyła się w cieniu incydentu, który był wymierzony w katolików deklarujących swoją przynależność do grupy LGBTQ+. Zgodnie z relacjami uczestników Światowych Dni Młodzieży grupa ok. 10 osób próbowała zakłócić mszę odprawianą dla wspomnianej społeczności w kościele w Lizbonie. O sprawie została powiadomiona policja.

Nieoficjalne informacje o zajściu przekazały portugalskie media. Z ich ustaleń wynika, że w pewnym momencie grupa 12 osób weszła do kościoła z drewnianymi krucyfiksami i zaczęła śpiewać coś, co nazwali „modlitwą zadośćuczynienia za grzechy śmiertelne ideologii LGBT+”. Tych informacji nie potwierdziły służby.

Stanowisko w związku ze zdarzeniem zabrała Isabel Almeida Rodrigues, sekretarz stanu ds. równości i migracji. „Mając na uwadze, że – niestety – nie był to jedyny epizod podczas Światowych Dni Młodzieży, które wzywają wszystkich ludzi do wspólnego celu w walce z mową nienawiści i przemocą wobec wszystkich ludzi, ważne jest, aby pamiętać, że osoby LGBT są jedną z najbardziej stygmatyzowanych grup i celem przemocowych incydentów” – czytamy w oświadczeniu. Almeida Rodrigues wezwała do poszanowania praw wszystkich ludzi.

Papież spotkał się z ofiarami księży pedofili. „Atmosfera głębokiego słuchania”