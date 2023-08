Potężna eksplozja w pobliżu tureckiego portu. Są ranni

Do eksplozji doszło w poniedziałek około godziny 14.40 czasu lokalnego w pobliżu silosów należących do firmy Turkish Grain Board – poinformował gubernator Kocaeli Seddar Yavuz. Na miejsce skierowane zostały zespoły medyczne, poszukiwawczo-ratownicze i straż pożarna.

Eksplozja w tureckim porcie

Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia i nagrania, na których widać unoszącą się ogromną chmurę szarego dymu i pyłu. Według mieszkańców eksplozja była tak silna, że aż zatrzęsły się okoliczne budynki. W sieci pojawiły się relacje, z których wynika, że wybuch brzmiał jak trzęsienie ziemi.

– Według wstępnych ocen do eksplozji doszło w wyniku kompresji pyłu pszennego podczas przenoszenia pszenicy ze statku do silosu – przekazał przedstawiciel tureckich władz lokalnych, cytowany przez Reutersa. Jak dodał, z otrzymanych informacji wynika, że taka sytuacja jest możliwa, ale „badana jest każda możliwa przyczyna”.

twitter

Są poszkodowani

Jak poinformował Reuters, w wyniku wybuchu rannych zostało co najmniej dziesięć osób, z czego dwie w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Z kolei turecka, państwowa agencja Anadolu donosi o co najmniej dwunastu poszkodowanych, w tym trzech ciężko.

Dochodzenie w sprawie incydentu wszczęła policja. Z kolei tureckie Ministerstwo Transportu poinformowało, że w wyniku eksplozji żaden statek nie został uszkodzony.

Czytaj też:

Rosyjska blokada przełamana. Trzy statki zmierzają w stronę ukraińskich portówCzytaj też:

Umowa zbożowa zerwana. Von der Leyen: To cyniczny ruch