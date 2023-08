Zbliża się rocznica śmierci Elżbiety II. Znamy pierwsze szczegóły uroczystości

8 września przypadnie pierwsza rocznica śmierci królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. Z tej okazji książę William oraz księżna Kate mają wygłosić publiczne przemówienie honorujące życie i spuściznę monarchini. Król Karol natomiast uczci rocznicę śmierci swojej matki "cicho i prywatnie" na zamku Balmoral w Szkocji, tam gdzie zmarła w wieku 96 lat. Królowa uwielbiała to miejsce.

Podczas gdy William i Kate pochylą się nad długim panowaniem i życiem królowej Elżbiety II, wykorzystają także okazję, by „spojrzeć w przyszłość” – zagadkowo informuje źródło „The Mirror”. Plany dotyczące tego, w jaki sposób Kate i William wygłoszą przemówienie, są jeszcze w toku opracowania. Nie wiadomo, czy zrobią to osobiście czy za pośrednictwem mediów społecznościowych do milionów fanów.

Okres przejściowy po śmierci Elżbiety II

– Odejście Jej Królewskiej Mości było wydarzeniem, które naprawdę oznaczało koniec pewnej epoki. Od tego czasu rodzina królewska znajduje się w okresie przejściowym, a po koronacji i zakończeniu letnich wakacji zobaczymy, co będzie dalej – powiedziało źródło w Pałacu Buckingham.

Źródła pałacowe powiedziały, że "nie ma planów" na żadne publiczne wydarzenie lub prywatne spotkanie rodzinne, w którym uczestniczyliby wszyscy członkowie rodziny. Król, który w tym miesiącu rozpoczął lato w Szkocji, wkrótce przyjmie członków rodziny w Balmoral. Królowa Elżbieta II także nie miała w zwyczaju hucznego obchodzenia dnia, w którym rozpoczęła panowanie. Jest to zrozumiałe, ponieważ ten wyjątkowy dzień wiąże się ze stratą osoby najbliższej, po której zasiada się na tronie.

Jak informował niedawno „The Daily Mail”, księżna Walii Kate może wkrótce dostąpić kolejnego zaszczytu. Chodzi o przejęcie obowiązków króla Karola III w królewskim klubie Royal Thames Yacht Club. Monarcha objął zaszczytną funkcję w 2021 roku po swoim bracie – uwikłanym w liczne skandale księciu Andrzeju, który musiał wycofać się z życia publicznego.

