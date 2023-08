Tak Trump i jego prawnicy chcieli odwrócić wynik wyborów. „Odważna strategia”

Wcześniej niepublikowana notatka została napisana przez Kennetha Chesebro, pro-trumpowskiego prawnika z Wisconsin,pod koniec 2020 roku. Zawierała ona pierwszy szczegółowy opis wykorzystania fałszywych list wyborczych elektorów sprzyjających Trumpowi, co miało odwrócić wynik wyborów i przegraną ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Joe Bidenem.

Sześciostronicowa notatka opublikowana przez „The New York Times” we wtorek wieczorem została określona jako "Fraudulent Elector Memo" w akcie oskarżenia adwokata Jacka Smitha w Waszyngtonie w zeszłym tygodniu. Oskarżył on Trumpa o spiskowanie w celu nielegalnego obalenia wyników wyborów w 2020 roku. Trump nie przyznał się do winy.

Notatka prawnika sprzyjającego Trumpowi

Notatka z 6 grudnia 2020 r. została napisana przez prawnika zidentyfikowanego przez serwisy informacyjne jako jeden z sześciu nienazwanych współspiskowców w najnowszym akcie oskarżenia Trumpa. Została oznaczona jako "przeznaczona dla uprzywilejowanych i poufna”. Skierowano ją do Jamesa Troupisa, który pod koniec 2020 roku pracował jako prawnik kampanii Trumpa i kwestionował sposób liczenia głosów w Wisconsin.

Strategia „fałszywych elektorów” jest jednym z kluczowych zarzutów postawionych Trumpowi w akcie oskarżenia z 1 sierpnia pod zarzutem próby unieważnienia wyborów prezydenckich.

CNBC zwraca uwagę, że notatka przypomina inną, którą Keneth Chesebro wysłał do Troupisa miesiąc wcześniej. Prawnik argumentował, że Trump może obalić zwycięstwo Bidena aż do 6 stycznia 2021 roku.

Strategia „fałszywych elektorów”

W notatce z 6 grudnia zaproponowano, aby grupy „elektorów” w sześciu kluczowych stanach, w których wygrał Biden, spotkały się i oddały fałszywe głosy na Trumpa. Głosy te zostałyby następnie spakowane tak, aby przypominały prawdziwe głosy wyborcze i wysłane do Waszyngtonu. Zgodnie z planem Chesebro, ówczesny wiceprezydent Mike Pence mógłby następnie policzyć głosy Trumpa zamiast prawdziwych głosów wyborczych podczas wspólnej sesji Kongresu 6 stycznia.

Plan miał zostać pokrzyżowany przez byłego wiceprezydenta Mike Pence’a, który ostatecznie powiedział Trumpowi i jego sojusznikom, że nie jest konstytucyjnie uprawniony do wykonywania ich życzeń. Trump, zgodnie z aktem oskarżenia, powiedział Pence'owi, że jest "zbyt uczciwy".

We wtorek 1 sierpnia były prezydent USA Donald Trump usłyszał kolejne karne zarzuty. Tym razem został oskarżony o nielegalne spiskowanie w celu obalenia wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku.

Elektorzy zazwyczaj głosują na kandydata, który zwyciężył w wyborach powszechnych w swoim stanie. Czasami zdarza się, że nie głosują na osobę, którą popierali podczas kampanii, co sprawia, że może zdarzyć się sytuacja, że prezydentem zostanie kandydat, który w głosowaniu powszechnym zdobył mniej głosów od swojego przeciwnika.

