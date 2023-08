Niepokojący komunikat na litewskiej granicy. „Nie podróżuj na Białoruś. Możesz nie wrócić”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej zniechęca osoby przebywające na terenie kraju do wyjeżdżania na Białoruś. Na przejściach granicznych ustawiono czerwone tablice, które ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem. „Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa – nie podróżuj na Białoruś. Możesz nie wrócić. Podróżowanie na Białoruś zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu litewskich obywateli” – komunikują znaki.

Litwa. Tablice ostrzegawcze na granicy z Białorusią

Pierwsze tablice pojawiły się na przejściach granicznych w środę, 9 sierpnia – w trzecią rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Tego samego dnia w punkcie kontroli granicznej w Miednikach zorganizowano konferencję prasową, podczas której wiceminister MSZ, wiceminister MSW oraz przedstawiciele straży granicznej i kontroli granicznej omówili kwestię zagrożeń związanych z podróżą na Białoruś.

„Zaleca się mieszkańcom, aby nie podróżowali do kraju (...) Obywatele Litwy mogą zostać bezprawnie zatrzymani po przedstawieniu im sfabrykowanych zarzutów” – przekazało MSZ. W oficjalnym komunikacie litewskie władze poinformowały o niebezpiecznych praktykach, jakich dopuszcza się białoruska straż graniczna. „Podróżujący są przesłuchiwani na przejściach granicznych. Stosując szantaż i presję psychologiczną, zmuszają ich do współpracy” – ostrzeżono.

MSZ Litwy o działaniach reżimu Łukaszenki

MSZ poinformował również, że podczas przesłuchań białoruscy strażnicy rekwirują telefony i komputery podróżujących, po czym nielegalnie pobierają z nich poufne dane, takie jak prywatna korespondencja czy lista kontaktów. „Później mogą je wykorzystać nie tylko przeciwko nim, ale także przeciwko członkom ich rodzin, krewnym i znajomym”

Władze Republiki Litewskiej zwróciły się również do obywateli, którzy przebywają na terenie Białorusi. Zalecono im natychmiastowe opuszczenie kraju. „W lipcu 2021 r. reżim Łukaszenki podjął decyzję o ograniczeniu przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy na Białorusi do minimum (...) zmniejszyły się możliwości ambasady Litwy do szybkiego reagowania na wszystkie możliwe sprawy konsularne. W większości przypadków możliwości pomocy obywatelom Litwy są ograniczone ze względu na agresywne i nielegalne działania białoruskich władz” – wyjaśniono w komunikacie.

Tablice ostrzegawcze stanęły na sześciu przejściach granicznych, tuż przed punktami kontroli. Komunikat został przetłumaczony na dwa języki – litewski oraz angielski. Znaki mają przypominać o zaleceniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz alarmować osoby, do których wcześniej nie dotarły informacje o niebezpieczeństwie.

