Masowe zatrucie pokarmowe na francuskim promie. Jednostka musiała przerwać rejs

Kapitan promu Pont-Aven musiał przerwać rejs z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii i zacumować awaryjnie we Francji. Na pokładzie jednostki doszło do masowego zatrucia wśród członków załogi.

Prom Pont-Aven to jednostka należąca do francuskiego armatora Brittany Ferries. Awaryjne cumowanie w porcie Brest we Francji W poniedziałek, 7 sierpnia, prom wypłynął rankiem z portu Santander w Hiszpanii w kierunku portu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Miał tam dotrzeć następnego dnia w godzinach popołudniowych. Na pokładzie znajdowało się 982 pasażerów oraz 144 członków załogi. Niedługo po wyjściu na pełne morze kapitan został zmuszony zmienić kurs i zacumować awaryjnie w porcie Brest we Francji. Powód? Zatrucie pokarmowe części członków załogi Na promie doszło do masowego zatrucia pokarmowego. Jego objawy zgłosiło 34 członków załogi, a ich stan z każdą godziną pogarszał się. Do zatrucia doszło prawdopodobnie w kantynie dla załogi, gdyż objawów zatrucia nie zgłosił żaden z pasażerów. Przed zacumowaniem kapitan skontaktował się z francuskimi służbami. Gdy prom przybił do brzegu, na miejscu oczekiwali już ratownicy medyczni. Niektórzy z członków załogi wymagali hospitalizacji. Warto dodać, że pasażerowie wykazali się zrozumieniem dla zaistniałej sytuacji. – Wszyscy wydają się być w dobrym nastroju i nikt nie wydaje się być zbyt sfrustrowany – skwitował w rozmowie z agencją Reutera jeden z pasażerów. Prom wznowił rejs jeszcze tego samego dnia i dotarł do portu w Plymouth z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dotychczas nie udało się ustalić, jaka była przyczyna zatrucia. Masowe zatrucie na weselach w Hiszpanii Przypomnijmy, że pod koniec lipca informowaliśmy o masowym zatruciu, do którego doszło podczas dwóch imprez weselnych w miejscowości Peñaranda de Bracomonte w Hiszpanii. Obie imprezy odbyły się w tym samym lokalu – jedna w południe, a druga wieczorem. Łącznie zatruciu uległo ok. 40 osób. Niestety, wkrótce potem zmarła 95-letnia kobieta, babcia panny młodej. Czytaj też:

