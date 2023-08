Kuriozalne tezy Łukaszenki. „Sprowadzają dzieci z Ukrainy, rozczłonkowują je i pobierają organy”

Białoruś udostępnia rosyjskim wojskom swoje terytorium, skąd żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi przeprowadzają ataki na ukraińskie miasta. Ze względu na poddaństwo Alaksandra Łukaszenki w stosunku do rosyjskiego prezydenta, reżim w Mińsku jest uznawany za pomocnika Kremla w walce przeciwko Ukrainie.

Łukaszenka oskarża: Sprowadzają dzieci z Ukrainy, rozczłonkowują je

Jedną z pozamilitarnych konsekwencji zbrodniczej agresji na Ukrainę są wywózki ukraińskich dzieci m.in. z terenów Donbasu do Białorusi i Rosji. – Ludzie Zachodu próbują wywołać histerię na wielką skalę wokół Putina, a teraz wokół mnie – powiedział Alaksandr Łukaszenka, którego słowa cytuje białoruska agencja BelTA. – To po prostu śmieszne. Absolutnie się tym nie przejmuję – dodał.

– To jeszcze bardziej utwierdziło nas w przekonaniu, że postępujemy słusznie. Dzieci nie są niczemu winne. Uzgodniliśmy z Putinem, że sfinansujemy wyjazdy rekonwalescencyjne z budżetu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Robiliśmy to już wcześniej i będziemy to robić pomimo krytyki. Bóg widzi wszystko. Jeśli pomożemy ludziom dzisiaj, Bóg wynagrodzi nas później. Dlatego będziemy nadal pomagać dzieciom – powiedział polityk, który uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta Białorusi.

Alaksandr Łukaszenka ani słowem nie zająknął się jednak o tym, że Rosja prowadzi zbrodniczą agresję na terytorium Ukrainy, atakując cele wojskowe i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną, a wśród ofiar są również dzieci. Białoruski dyktator poradził „nieżyczliwym”, aby zajęli się „prawdziwym problemem – przemytem dzieci z Ukrainy na Zachód”. – Sprowadzają dzieci z Ukrainy, rozczłonkowują je i pobierają organy. Powinni zająć się tym problemem – oskarżał, nie popierając swoich tez żadnymi dowodami.







