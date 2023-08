Po co w bitwie o Bachmut giną tysiące Ukraińców? Gen. Skrzypczak nie ma wątpliwości

Minął rok od chwili, kiedy rozpoczęła się bitwa o Bachmut. Miasto stojące na drodze do zdobycia Donbasu, co było jednym z celów armii rosyjskiej, jaki jej postawił Putin. To brama wyprowadzająca na kierunek Kramatorska i Słowiańska, miast zamykających od zachodu Donbas.

Praktycznie od początku wojny te dwa miasta stały się celem rosyjskich wysiłków.

Po raz pierwszy w kwietniu 2022 roku, kiedy to Rosjanie uderzeniem od północy z kierunku Iziumu próbowali działaniem okrążającym opanować Donbas. Ukraińcy to przewidzieli i udało się im załamać ofensywne działania Rosjan na rzece Siewerski Doniec, zadając atakującym przez rzekę ogromne straty.

Po tej klęsce agresor zmienił swoje zamiary i skupił swój wysiłek na zdobywaniu Donbasu od wschodu. Do historii przeszły uporczywe walki o Siewierodonieck i Lisiczańsk, stojące na drodze Rosjanom, prącym w głąb tego przemysłowego regionu. Do sierpnia ubiegłego roku ich siły doszły do Bachmutu, który stał się już ostatnią przeszkodą na drodze do zdobycia Donbasu.