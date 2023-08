Wizyta prezydenta Turcji w Budapeszcie. Erdogan i Orban blokują akcesję Szwecji

Jak podano na oficjalnej stronie Viktora Orbana, rzecznik prasowy premiera Węgier poinformował w piątek o planowanej wizycie prezydenta Turcji w Budapeszcie. – Premier Viktor Orban zaprosił na roboczą wizytę do Budapesztu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który przyjął zaproszenie – przekazał agencji prasowej MTI.

Wizyta Erdogana na Węgrzech

Spotkanie przywódców odbędzie się 20 sierpnia w siedzibie premiera – Klasztorze Karmelitów w Budzie. Politycy mają rozmawiać o bezpieczeństwie, przemyśle obronnym oraz gospodarce. Agencja MTI przekazała, że wśród poruszanych kwestii znajdzie się także temat posiedzenia węgiersko-tureckiej Rady ds. Współpracy Strategicznej Wysokiego Szczebla, planowanego na koniec tego roku.

Lokalne media podkreślają znaczenie spotkania przywódców w kontekście ich wspólnego blokowania akcesji Szwecji do NATO. „Węgierska i turecka polityka zagraniczna zbliżyły się do siebie w stosunkach z NATO w ciągu ostatniego roku: zarówno Węgry, jak i Turcja początkowo sprzeciwiały się przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO” – podkreślił węgierski serwis HVG.

Turcja i Węgry blokują przystąpienie Szwecji do NATO

Rząd Orbana tłumaczył opóźnianie decyzji złym stanem stosunków dwustronnych. Jednocześnie zapewniano, że Węgry nie będą ostatnim krajem NATO, który dokona ratyfikacji. Prezydent Erdogan ogłosił w lipcu, że Turcja zatwierdzi decyzję, jednak dojdzie do tego po wznowieniu obrad na jesieni. Po tej deklaracji węgierski minister spraw zagranicznych i handlu oświadczył, że zakończenie procesu akcesji Szwecji to „tylko kwestia techniczna”.

Współpraca prezydenta Turcji oraz premiera Węgier jest szeroko komentowana od czasu publicznego wsparcia, jakie Orban wyraził dla kandydującego w wyborach prezydenckich Erdogana. Ostatnia wizyta polityka na Węgrzech miała miejsce w 2019 roku. Jego przyjazd niemal całkowicie sparaliżował ruch w Budapeszcie i doprowadził do demonstracji.

