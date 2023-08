Premier Łotwy zapowiedział dymisję. Brak zgody na zmiany w rządzie

– W ten czwartek złożę prezydentowi rezygnację swoją i tego gabinetu – oświadczył premier Łotwy Krisjanis Karins podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Premier Łotwy zapowiedział dymisję

Rezygnacja polityka wynika z braku akceptacji koalicjantów dla poczynionych przez niego zmian w rządzie. Jak podała lokalna agencja BNS, polityk jeszcze w piątek wyrażał nadzieję na to, że mimo odrzucenia propozycji, dojdzie do rekonfiguracji rządu.

„Obecnie, Zjednoczona Lista i Zjednoczenie Narodowe »Wszystko dla Łotwy!« blokują pracę na rzecz dobrobytu i wzrostu gospodarczego. Dzisiaj poinformowałem Nową Jedność, Sejm i zarząd, że w czwartek złożę rezygnację na ręce prezydenta. Poprosiłem Nową Jedność o wskazanie nowego kandydata na premiera” – napisał na Twitterze.

Nowy kandydat na premiera Łotwy

Krisjanis Karins zapowiedział, że w najbliższą środę centroprawicowa partia Nowa Jedność przedstawi nowego kandydata na stanowisko premiera. Ostateczna decyzja będzie należała jednak do prezydenta Edgarsa Rinkevicsa – to on udzieli mandatu nowemu premierowi, który podejmie próbę ustanowienia rządu.

Każda koalicja, która chciałaby przedterminowo objąć urząd, musiałaby również zostać zaakceptowana w głosowaniu w parlamencie. Kolejne wybory parlamentarne na Łotwie zaplanowano na 2026 rok.

