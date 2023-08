Niepokojące słowa Łukaszenki po spotkaniu z Rogozinem. „Jestem gotów wnieść swój wkład”

Aleksandr Łukaszenka wielokrotnie zapewniał, że jego kraj nie weźmie bezpośredniego udziału w prowadzonej przez Rosję „operacji specjalnej” do czas, aż Białoruś nie zostanie bezpośrednio zaatakowana. Jednocześnie dyktator otwarcie przyznaje, że jego relacje z Władimirem Putinem są bliskie. Nie kryje też, że wojska białoruskie będą korzystać z doświadczenia Grupy Wagnera. Co do przyszłości tej ostatnie istnieje wiele niewiadomych.

Spotkanie Łukaszenka-Rogozin. Białoruski dyktator nie krył radości

W poniedziałek białoruska agencja Bielta relacjonowała spotkanie rosyjskiego polityka Dmitrija Rogozina, byłego szefa państwowej agencji kosmicznej i zagorzałego zwolennika rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Białoruski dyktator nie krył radości z tej rozmowy.

– Cieszę się, że mogę się dzisiaj spotkać i przedyskutować cały wachlarz spraw, które narosły przez ten czas. Znając cię jako osobę aktywną, która nie może być gdzieś z dala od głównych wydarzeń nie tylko w regionie, ale i na świecie, jestem gotów wnieść swój wkład, aby wasze doświadczenie i wiedza były przydatne dla dobra naszych wspólnych idei, którymi się z wami dzielimy – mówił Łukaszenka.

Łukaszenka mówi o Rosji i Białorusi. „Jedna ojczyzna”

Samozwańczy prezydent zapewnił w rozmowie o „jednej ojczyźnie”. – Macie wiele pomysłów. Wiem o tym. Jesteśmy gotowi wykorzystać cały potencjał Białorusi, naukowy i praktyczny, który istnieje. Jeśli jest to korzystne dla nas, dla was, ogólnie rzecz biorąc, za naszą jedność Białorusi i Rosji – dodał.

Z kolei Dmitrij Rogozin – jak relacjonuje Bielta – zwrócił uwagę, że jego podróż służbowa na Białoruś będzie krótka, ale owocna. Podziękował Aleksandrowi Łukaszence za możliwość spotkania.

– Jestem tu w Mińsku na krótkim wyjeździe służbowym. Dziś odbędą się spotkania z przedstawicielami przemysłu Białorusi, moimi starymi przyjaciółmi, z którymi nigdy nie straciliśmy dobrych stosunków. Dziś będę z nimi omawiał szereg projektów, które są związane przede wszystkim z pracą naszego centrum naukowo-technicznego – wyjaśnił.

Czytaj też:

Premier Morawiecki o planach PiS ws. migrantów. „Granice Polski i Europy są atakowane”Czytaj też:

Liczba wagnerowców w Białorusi zwiększa się. Ukraińskie służby ujawniają ich cel