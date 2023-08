Wypadek w największym parku rozrywki w Niemczech. Pękł ruchomy basen

Do wypadku doszło w Europa-Park w miejscowości Rust, niedaleko granicy francuskiej i szwajcarskiej.

Wypadek w Europa-Parku. Ranni artyści i goście



Agencja dpa informowała, że w poniedziałek po południu pękł ruchomy basen i przymocowane do niego platformy do nurkowania, z których skaczą akrobaci. Woda z basenu płynęła do atrakcji wodnej o nazwie Atlantica SuperSplash. Policja przekazała, że pięciu wykonawców i dwóch gości zostało rannych, a trzech występujących zostało zabranych do szpitala na badania. Nie wiadomo, dlaczego doszło do awarii. Akrobaci wskakiwali do basenu z wysokości 25 metrów.

We wtorek park ponownie otworzył swoje bramy. Jednak goście nie będą oglądać pokazu „Retorno dos Piratas” do odwołania – powiedziała rzeczniczka parku rozrywki.



Europa-Park jest popularną atrakcją turystyczną, która w zeszłym roku przyciągnęła ponad 6 milionów odwiedzających, głównie z Niemiec, Francji i Szwajcarii. Posiada obszary tematyczne oparte na różnych krajach europejskich i trzy w klimacie fantasy. Jest on popularnym miejscem organizacji imprez i produkcji telewizyjnych.

6 sierpnia doszło do tragicznego wypadku w lunaparku we Francji. Nastolatek, który skorzystał z jednej z tamtejszych atrakcji, zginął na miejscu. Wszystko przez silny wiatr, który wstrząsnął procą Adrenaline. Kierownik parku został przesłuchany przez policję. Wszczęto też dochodzenie, by zbadać przyczyny tragedii. Mężczyzna wyraził ubolewanie nad sytuacją, a w rozmowach z mediami mówił, że cały czas myśli o rodzinie zmarłego nastolatka i zdradził, że zapłaci za pogrzeb.

