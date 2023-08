Ciało turystki na górskim szlaku. 39-latka zmarła podczas wspinaczki w upale

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 13 sierpnia. Ciało kobiety zostało odnalezione w okolicach szlaku turystycznego na wyspie Fuerteventura. Ratownicy odkryli zwłoki około 13:00, a kilka godzin później policja potwierdziła, że zmarłą kobietą była 39-letnia turystka z Wielkiej Brytanii.

Fuerteventura. Zmarła 39-letnia turystka

O sprawie poinformował rzecznik lokalnego centrum reagowania kryzysowego. – W otrzymanym przez nas ostrzeżeniu przekazano, że na polnej drodze znaleziono osobę, która nie reagowała – powiedział. Do odkrycia miało dojść w obszarze górskim, niedaleko miasta Morro Jable na Fuerteventurze.

Ratownicy niezwłocznie wybrali się na miejsce zdarzenia. – Odpowiednia reakcja awaryjna została natychmiast uruchomiona, ale po przybyciu potwierdzono zgon kobiety – przekazał rzecznik. Jedna z teorii o przyczynach śmierci zakłada, że kobieta zmarła w wyniku przegrzania organizmu podczas samotnego górskiego spaceru.

Rekordowe temperatury w Hiszpanii

– Na jej ciele nie było widocznych śladów przemocy, ale do sekcji zwłok będzie należało ustalenie przyczyny śmierci i odkrycie, czy było to związane z upałem, co oczywiście jest jedną z możliwości – zapewnił rzecznik. Lokalni informatorzy mieli potwierdzić, że Brytyjka w chwili śmierci miała na sobie sportowy strój i wszystko wskazywało na to, że w pojedynkę wybrała się na spacer.

– Na tym etapie nie możemy potwierdzić, jaka może być przyczyna – przekazał przedstawiciel centrum zarządzania kryzysowego. Poinformował również o planowanej sekcji zwłok. W śledztwo w sprawie śmierci kobiety zaangażowana jest też policja, Gwardia Cywilna oraz lokalny sąd śledczy.

Upały na Wyspach Kanaryjskich

Kilka godzin po odnalezieniu ciała 39-letniej Brytyjki, turystka z Holandii zmarła w wyniku upadku podczas wędrówki po Teneryfie. Śmierć 50-latki również powiązano z panującymi na Wyspach Kanaryjskich upałami. Tego dnia na stacji pogodowej na Gran Canarii odnotowano najwyższą temperaturę w historii kraju – 44,4 stopnie Celsjusza.

Czytaj też:

Turyści ewakuowani z kempingów, mieszkańcy z domów. Pożary w kolejnym kraju w EuropieCzytaj też:

Kiedy od upału można umrzeć? Granica krytyczna dla zdrowych ludzi to niecałe 31 stopni